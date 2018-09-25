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Samsung Galaxy P30 відкриє нову серію смартфонів компанії
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До недавнього часу вважалося, що першим смартфоном Samsung з вбудованим під поверхню дисплея дактилоскопічним датчиком стане ювілейний Galaxy S10, прем'єра якого очікується на MWC 2019.
Але нові дані вказують на те, що зараз південнокорейський гігант готує до виходу нову лінійку смартфонів середнього рівня Galaxy P-Series.
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Найближчим часом буде представлена перша модель Galaxy P30, яка носить модельний номер SM-G6200. Вона отримає LCD-екран і підекранний дактилоскопічний датчик.
Поряд з Galaxy P30 буде представлена ще модель P30 +, але поки неясно, чим конкретно будуть відрізнятися прийдешні новинки.
Повідомляється, що спочатку лінійка Galaxy P-Series буде випущена в Китаї, оскільки в першу чергу націлена саме на ринок Піднебесної, де Samsung відчуває величезну конкуренцію в середньому діапазоні з боку місцевих виробників.
Ніяких подробиць про технічні характеристики або ціни поки, на жаль, немає. Повідомляється лише, що у випадку з Galaxy P30 вбудований в екран дактилоскоп буде оптичний, тоді як Galaxy S10 дістанеться більш просунутий ультразвуковий датчик виробництва Qualcomm.
Зараз смартфони Samsung поділяються на чотири основні лінійки: Galaxy S і Note-Series, Galaxy A-Series і Galaxy J-Series. У сімействі "S" і "Note" представлені флагманські моделі, серії "А" – преміальні пристрої середнього сегмента, а серія "J" об'єднує відносно недорогі моделі.
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