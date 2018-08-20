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Samsung Galaxy Note9 перевірили на міцність, і ось на що він здатний

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Samsung Galaxy Note9 випробували на міцність - фото 1
Samsung Galaxy Note9 випробували на міцність / Samsung

Представлений раніше в цьому місяці флагманський смартфон Samsung Galaxy Note9 потрапив до рук популярного відеоблогера Зака ​​Нільсона.

Автор YouTube-каналу JerryRigEverything провів фірмовий тест на міцність, щоб оцінити якість збірки та довговічність гаджета при повсякденному використанні. Для цього апарат піддався низці жорстких випробувань.

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У плані зовнішнього вигляду, матеріалів і устаткування Galaxy Note9 мало чим відрізняється від торішнього Galaxy Note8 або новішого Galaxy S9. Отже, його металева рама та скло Gorilla Glass спереду і ззаду дряпаються так само, як і попередники. Сканер відбитків пальців, розташований під основною камерою, легко покривається подряпинами, але на його роботу це ніяк не впливає.

Як Samsung Galaxy Note9 проходив випробування на міцність – дивіться відео:

Коли Зак нагрів екран Galaxy Note9 вогнем, той, традиційно для AMOLED-матриць, побілів, але потім повернувся до нормального стану, що дуже нетипово для подібних екранів. Зазвичай пікселі на AMOLED-дисплеях так і залишаються білими після вигоряння.

Ще однією цікавою особливістю смартпеда стали від'єднувані кнопки. Якщо прикласти достатньо зусиль, їх можна витягнути з корпусу. Чим зумовлене таке конструкторське рішення – неясно.

Також блогер перевірив на міцність фірмовий стилус S Pen, але аксесуар при згинанні зламався навпіл.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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