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Дисплей Samsung Galaxy Note9 вразив експертів

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Екран Samsung Galaxy Note9 виявився кращим, ніж у попередньої моделі - фото 1
Екран Samsung Galaxy Note9 виявився кращим, ніж у попередньої моделі / Cleffairy

DisplayMate опублікувала детальний звіт про дисплей Galaxy Note9.

Нагадаємо, свіжий флагман Samsung Galaxy Note9 отримав 6,4-дюймову матрицю Super AMOLED. На презентації південнокорейська компанія приділила мало часу опису екрану, але під час тестів з'ясувалося, що дисплей новинки значно перевершує матрицю Galaxy Note8.

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Пікова яскравість Galaxy Note9 при автоматичному налаштуванні виросла на 27% у порівнянні з минулим поколінням смартпеда, а контрастність – на 32%. При ручному налаштуванні Galaxy Note9 світить трохи тьмяніше, ніж Galaxy S9 і Galaxy Note8, але новинка лідирує в яскравості повністю білої картинки з показником 710 ніт.

"Яскравість 710 ніт виходить при повному заповненні екрану білим кольором, що є найскладнішим завданням для OLED-панелей, адже в цьому режимі всі пікселі працюють на максимум. Це на 27% яскравіше Galaxy Note8, а контрастність вийшла на 32% вищою через зменшену на 4,4% рефлективність екрану. Це рекордна яскравість для OLED-дисплеїв з 100%-им заповненням білим", – констатували в DisplayMate.

В результаті лабораторія зробила такий висновок:

Galaxy Note9 отримав найбільш інноваційний та продуктивний дисплей, який ми коли-небудь тестували. Він побив і встановив відразу багато рекордів. Екран Galaxy Note9 став високорівневим за всіма параметрами та заслужив найвищі бали в усіх категоріях – раніше це вийшло тільки у Galaxy S9. Планка росте з кожним роком, і Galaxy Note9 підняв її значно вище.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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