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Названо найкращий смартфон року, і це не Samsung Galaxy Note10
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Європейська асоціація журналів з аудіо- та відеотехніки (EISA) оголосила переможців низки щорічних номінацій серед смартфонів різних виробників. Названо кілька номінацій. До слова, в одній з них переміг бестселер Redmi Note 7.
"Смартфоном року" року у 2019 стала флагманська модель Huawei, а більшість призових місць посіли моделі китайських виробників.
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"Найкращий смартфон": Huawei P30 Pro
Huawei отримала нагороду в цій номінації другий рік поспіль – торік звання смартфона року отримала модель P20 Pro. Експерти відзначили просунуті технічні характеристики апарата, особливо виділивши основну камеру з чотирьох модулів, продуктивну мобільну платформу та місткий акумулятор. Раніше можливості зйомки смартфона високо оцінили в DxOMark – за версією ресурсу, флагман Huawei зараз посідає друге місце в загальносвітовому рейтингу камерофонів.
"Lifestyle-смартфон": HONOR 20 Pro
Журі відзначило дизайн апарата, скляний корпус з градієнтним забарвленням з 3D-скла і якість зйомки на основну камеру пристрою. Особливий акцент був зроблений на ціні моделі, яка дозволяє успішно конкурувати з суперниками на ринку смартфонів середнього рівня.
"Високий рівень смартфон": OnePlus 7 Pro
Свою "корону" технічно просунутого гаджета OnePlus 7 Pro отримав за висувну камеру, безрамковий дизайн, продуктивний процесор Snapdragon 855, накопичувач UFS 3.0 і акумулятор підвищеної місткості.
"Найкраща покупка": Redmi Note 7
У доступному ціновому сегменті смартфон був визнаний найкращою моделлю за співвідношенням ціни та характеристик. Гаджет побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 660, оснащений трендовою 48-мегапіксельною камерою і тривалим часом автономної роботи.
Усі номінації EISA будуть оголошені на виставці IFA 2019 Берліні, яка стартує 6 вересня.
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