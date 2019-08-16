Названо найкращий смартфон року, і це не Samsung Galaxy Note10

Європейська асоціація журналів з аудіо- та відеотехніки (EISA) оголосила переможців низки щорічних номінацій серед смартфонів різних виробників. Названо кілька номінацій. До слова, в одній з них переміг бестселер Redmi Note 7.

"Смартфоном року" року у 2019 стала флагманська модель Huawei, а більшість призових місць посіли моделі китайських виробників.

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"Найкращий смартфон": Huawei P30 Pro

Huawei отримала нагороду в цій номінації другий рік поспіль – торік звання смартфона року отримала модель P20 Pro. Експерти відзначили просунуті технічні характеристики апарата, особливо виділивши основну камеру з чотирьох модулів, продуктивну мобільну платформу та місткий акумулятор. Раніше можливості зйомки смартфона високо оцінили в DxOMark – за версією ресурсу, флагман Huawei зараз посідає друге місце в загальносвітовому рейтингу камерофонів.

Huawei P30 Pro

"Lifestyle-смартфон": HONOR 20 Pro

Журі відзначило дизайн апарата, скляний корпус з градієнтним забарвленням з 3D-скла і якість зйомки на основну камеру пристрою. Особливий акцент був зроблений на ціні моделі, яка дозволяє успішно конкурувати з суперниками на ринку смартфонів середнього рівня.

HONOR 20 Pro

"Високий рівень смартфон": OnePlus 7 Pro

Свою "корону" технічно просунутого гаджета OnePlus 7 Pro отримав за висувну камеру, безрамковий дизайн, продуктивний процесор Snapdragon 855, накопичувач UFS 3.0 і акумулятор підвищеної місткості.

OnePlus 7 Pro

"Найкраща покупка": Redmi Note 7

У доступному ціновому сегменті смартфон був визнаний найкращою моделлю за співвідношенням ціни та характеристик. Гаджет побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 660, оснащений трендовою 48-мегапіксельною камерою і тривалим часом автономної роботи.

Redmi Note 7

Усі номінації EISA будуть оголошені на виставці IFA 2019 Берліні, яка стартує 6 вересня.

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