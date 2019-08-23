Samsung Galaxy Note10 + 5G складно ремонтувати: що ще виявило розбирання смартфона

Експерти популярного ресурсу iFixit опублікували результати повного розбирання флагманського смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Крім можливості заглянути у "внутрішній світ" гаджета, процедура дозволяє оцінити складність ремонту пристрою і заміни окремих комплектуючих – наприклад, акумулятора.

Через велику кількість клею розбирання пристрою вимагає особливої обережності – від'єднати скляну задню кришку можна тільки за допомогою спеціального фена. Приклеєний до корпусу і акумулятор – за словами експертів, від'єднати його вдалося тільки за допомогою спеціального інструменту та розчинника.

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Системна плата гаджета розташована у верхній частині корпусу і закріплена гвинтами: проблеми при її демонтажі можуть доставити тільки численні шлейфи, які доведеться від'єднати від конекторів. Порівняно легко можна замінити модуль основної камери і 5G-модем. Інженери iFixit відзначили, що всі елементи кріпляться гвинтами одного розміру, що позитивно позначається на швидкості збірки.

Без зусиль від'єднується від плати і вібромотор нового зразка, який відповідає, в тому числі і за тактильний відгук при роботі з сенсорним дисплеєм. Місця для 3,5-мм аудіороз'єму в корпусі при поточному компонуванні елементів смартфона просто не передбачено.

За підсумками повного розбирання апарату експерти iFixit винесли свій вердикт його ремонтопридатності. Попри відносно нескладну процедуру заміни більшості комплектуючих, будь-яке "оперативне втручання" в смартфон буде ускладнене через складність демонтажу задньої кришки. Проблему представляє і процедура заміни таких компонентів, як дисплей і акумулятор.

Загальний рівень ремонтопридатності Samsung Galaxy Note10 + 5G фахівці сервісу оцінили у 3 бали з 10. Раніше аналогічну оцінку отримав і Samsung Galaxy S10.

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