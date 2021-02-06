Samsung Galaxy M12: бюджетний смартфон з акумулятором на 6000 мАг

Samsung раптово представила новий бюджетний смартфон Galaxy M12. Головною його фішкою став крутий акумулятор з підтримкою швидкої зарядки. Крім того, гаджет отримав великий екран з тонкими рамками, камеру з високою роздільною здатністю і цікавий дизайн.

Samsung Galaxy M12 випускається у синьому, блакитному і бірюзовому кольорах. Його задня кришка має рельєфну поверхню, що надає йому унікальності. Смартфон оснащений 6,5-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 1600х720 пікселів і краплеподібним вирізом під фронтальну камеру на 8 Мп. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку увімкнення на правій грані.

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Працює гаджет на базі 8-ядерного процесора Exynos 850, що працює на частоті до 2 ГГц. За графіку відповідає відеоприскорювач Mali-G52. Залежно від версії об'єм оперативної пам'яті складає від 3 до 6 ГБ, а для зберігання даних передбачено від 32 до 128 ГБ. Є слот для карт microSD об'ємом до 1 ТБ. Комбінований слот дозволяє одночасно з картою пам'яті встановити ще і дві сімки.

Основна камера представлена ​​чотирма модулями: головний на 48 Мп, ультраширококутний на 5 Мп з кутом огляду 123 градусів і пара двомегапіксельних сенсорів для портретних знімків і макро. Відео можна записувати тільки у Full HD при частоті 30 кадрів на секунду.

За автономність відповідає пристойний акумулятор на 6000 мАг. Виробник обіцяє до 24 годин роботи у режимі веб-серфінгу при під'єднанні по Wi-Fi або до 23 годин перегляду відео. Є підтримка швидкої зарядки потужністю 15 Вт через роз'єм USB Type-C.

Смартфон працює під управлінням Android 11 з фірмовим інтерфейсом OneUI 3. Чип NFC, а отже, і підтримка безконтактних платежів не передбачені.

Ціни та терміни початку продажів Samsung Galaxy M12 поки не оголошені.

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