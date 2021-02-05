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Користуйтесь обережно: в iFixit оцінили ремонтопридатність Samsung Galaxy S21
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Традиційно у топі найскладніших з точки зору ремонту пристроїв – смартфони Apple. Але цьогоріч пальму першості американської компанії, схоже, вирішила забрати південнокорейська Samsung. Команда iFixit розібрала флагманський Galaxy S21 і оцінила ремонтопридатність новинки.
Базова версія флагманської лінійки Galaxy S21 отримала пластикову задню панель та плоский дисплей, що теоретично повинно спрощувати ремонт у разі пошкодження будь-якого з елементів. Так, кришка дійсно легко демонтується за допомогою присоски та медіаторів після попереднього прогріву на сепараторі.
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Після видалення декількох гвинтів майстрові потрібно витягнути кілька шлейфів і демонтувати материнську плату. Перші труднощі виникають при демонтажі акумулятора, який закріплений на двосторонньому скотчі, тому без застосування ізопропілового спирту батарею витягти неможливо. Дисплей також демонтується тільки після попереднього прогріву на сепараторі. При цьому в iFixit відзначили, що під екраном дійсно розміщений сканер відбитків пальців третього покоління зі збільшеним розміром сенсора.
Підбиваючи підсумки, команда iFixit оцінила ремонтопридатність Samsung Galaxy S21 у 4 бали з 10 можливих.
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