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Exynos проти Snapdragon: на якому процесорі Samsung Galaxy S21 розряджається швидше
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Уже багато років флагманські смартфони Samsung серії Galaxy S поставляються з двома моделями процесорів: Snapdragon і Exynos у залежності від ринку продажів. Не став винятком і новий Galaxy S21 Ultra.
Дві версії Samsung Galaxy S21 Ultra уже пройшли порівняльне тестування продуктивності, а недавно автор YouTube-каналу PBKReviews перевірив на практиці автономність моделей на Snapdragon 888 і Exynos 2100 – і назвав переможця.
Це цікаво: Snapdragon VS Exynos: блогери порівняли дві версії Samsung Galaxy S21 Ultra у бенчмарку
Під час випробування блогер вивів на екрани смартфонів повністю біле зображення, щоб по максимуму використовувати підсвічування, і увімкнув таймер. Він також періодично проводив вимірювання температури. У перші хвилини тестування різниця між пристроями виявилася незначною – 32,2 °C в Exynos проти 31,7 °C у Snapdragon.
Ближче до закінчення експерименту ситуація змінилася: Snapdragon 888 розігрівся до 50 °С, натомість температура Galaxy S21 Ultra з чипом Exynos 2100 склала 46,6 °C. При цьому Exynos-версія за пів години розрядилася на 11%, а гаджет з чипом Qualcomm, своєю чергою, втратив 13% заряду акумулятора.
За підсумками випробування блогери назвали мобільну платформу Samsung енергоефективнішою. Теоретично смартфон з цим чипом на одному заряді при рівних умовах експлуатації може пропрацювати довше за свого аналога на Snapdragon.
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