Samsung Galaxy Fold довели до "смерті" в прямому ефірі

Нещодавно Samsung Galaxy Fold перевірили на міцність за допомогою робота. Співробітники популярного видання CNET вирішили повторити цей експеримент, але у прямому ефірі. І гаджет не витримав лихої долі.

Протягом чотирьох годин смартфон безперервно згинали за допомогою спеціального пристосування, щоб визначити його реальний запас міцності.

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Samsung заявляє, що Galaxy Fold витримує 200 000 згинань. Такий результат отримали у рамках внутрішнього тестування компанії. Однак під час чотиригодинного стріму CNET до цієї цифри дійти просто не вдалося.

На 119 358 згині механізм почав заклинювати. При перевірці смартфона виявилося, що його шарнір при згинанні почав потріскувати, а на екрані з'явилися зелені смуги з "мертвих" пікселів. Більш того, після ще одного згину половина екрану перестала працювати. При цьому друга частина дисплея продовжувала функціонувати.

Експеримент продовжили, але вже на 120 168 згині шарнір смартфон заклинило, і його не можна було розкрити. Після декількох спроб журналіст все ж зумів повністю розкрити пристрій, але слідом за цим "померла" і друга частина екрану. Таким чином, до заявлених виробником 200 000 згинань дійти не вдалося.

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