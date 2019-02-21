Samsung Galaxy Fit: справжня революція на ринку фітнес-браслетів

Компанія Samsung представила не лише топові смартфони Galaxy S10, а й низку цікавих гаджетів. Одним із них став фітнес-браслет Galaxy Fit, який вражає своїми технічними характеристиками.

Наручний гаджет отримав сенсорний Super AMOLED-екран з діагоналлю 0,95 дюйма з роздільною здатністю 240 на 120 пікселів. Живить цей пристрій акумулятор на 120 мАг. Цікаво, що браслет підтримує безпровідну зарядку по стандарту Qi.

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Корпус Galaxy Fit традиційно захищений від потрапляння води та пилу за стандартом IP68. Виробник запевняє, що пристрій витримає занурення під воду на глибину до 50 метрів.

Galaxy Fit – новий фітнес-браслет компанії Samsung

Фітнес-браслет відстежує вашу фізичну активність, причому мова йде не лише про ходьбу або біг. Також зчитуються дані про велопрогулянки, веслування, стрибки, заняття на еліптичному тренажері, або ж просто інші динамічні тренування. Самих же режимів тренування біля дев'яти десятків. Вибрати відповідний можна за допомогою додатка Samsung Health.

Гаджет поповнив лінійку наручних пристроїв

Новинка оснащена сканером серцевого ритму, а також акселерометром, який призначений для автоматичної активації екрану при піднятті руки. Крім того, Galaxy Fit отримав гіроскоп для більш точного визначення фізичної активності й підрахування калорій.

Доступними будуть дві версії Galaxy Fit

Також компанія Samsung представила скромнішу версію Galaxy Fit e, яка має чорно-білий 0,74-дюймовий PMOLED-екран з роздільною здатністю 64 на 128 пікселів і звичайну провідну зарядку.

Ціни на фітнес-браслети нового покоління такі: 99 доларів за Galaxy Fit, а також 35 – за Galaxy Fit e. У продаж вони мають надійти 31 травня.

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