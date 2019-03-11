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Боляче дивитися: жоден смартфон Galaxy S10 не пройшов перевірку падіннями

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Новинки від Samsung не витримали падіння з висоти - фото 1
Новинки від Samsung не витримали падіння з висоти / ixbt

Нещодавно компанія Samsung представила свою топову лінійку пристроїв Galaxy S10. Гаджети не лише перевірили на ремонтопридатність та продуктивність, а й на живучість. Відразу зазначимо, що краще зробити так, щоб вони не падали!

Одна з головних особливостей нових флагманів Samsung Galaxy S10 – практично безрамкові екрани, через що більшість користувачів сумніваються в їхній міцності.

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Компанія SquareTrade вирішила провести екстремальний тест новинок, який розставив усі крапки над "і". Зазначимо, що вона дає розширену гарантію на побутову електроніку.

Три смартфони по одному разу скинули на бетонну поверхню з висоти близько 1,8 метра (буцімто телефон випав з рук під час розмови) передньою та задньою стороною. В усіх випадках загартоване скло Gorilla Glass не витримало удару. Від першого ж падіння апарати отримали серйозні пошкодження, а у найменшого Galaxy S10e й зовсім перестав працювати дисплей. Саме молодша модель отримала найбільше пошкоджень. Це може бути пов'язано з використанням скла Gorilla Glass 5, яке на 35% менш міцне, ніж використовувані в старших двох моделях Gorilla Glass 6.

Найменше ушкоджень отримав звичайний Galaxy S10, хоча користуватися сканером відбитків пальців з тріснутим екраном не вийде.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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