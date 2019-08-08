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Samsung Galaxy Book S: ультрабук, який може втерти носа MacBook Pro

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Samsung Galaxy Book S – дуже крутий ультрабук - фото 1
Samsung Galaxy Book S – дуже крутий ультрабук

Слідом за флагманськими смартфонами Galaxy Note10 і Galaxy Note10+ компанія Samsung представила ще одну новинку – компактний ультрабук Galaxy Book S. Його технічні характеристики вас однозначно вразять!

Лептоп у тонкому металевому корпусі з LTE-модемом побудований на базі продуктивного процесора Snapdragon і примітний рекордним часом автономної роботи. На одному заряді він здатний протриматися майже добу навіть при активному використанні.

Більше про смартфони: Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки

Samsung Galaxy Book S: ультрабук, який може втерти носа MacBook Pro - фото 346293

За словами представників компанії, новинка поєднує переваги ноутбука і смартфона – від останнього пристрій отримав убудований LTE-модем і пристойну автономність. Згідно зі специфікацією, у режимі відтворення відео апарат здатний протриматися до 23 годин на одному заряді вбудованого акумулятора. При цьому працює лептоп безшумно завдяки пасивній системі охолодження.

Samsung Galaxy Book S: ультрабук, який може втерти носа MacBook Pro - фото 346295

Лептоп оснастили 13,3-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, "серцем" Galaxy Book S став 7-нм процесор Snapdragon 8cx з максимальною тактовою частотою 2,84 ГГц за підтримки 8 ГБ оперативної пам'яті. Об'єм вбудованого накопичувача становить 256 або 512 ГБ у різних модифікаціях, а також підтримується розширення вбудованого сховища за допомогою карт пам'яті microSD.

Samsung Galaxy Book S: ультрабук, який може втерти носа MacBook Pro - фото 346296

Товщина алюмінієвого корпусу ноутбука в найтоншій частині становить всього 6,2 мм. Така конструкція накладає обмеження на можливість розміщення фізичних портів – новинка отримала єдиний слот USB Type-C для зарядки та під'єднання периферії. Працює апарат під керуванням десктопної Windows 10 Home.

Samsung Galaxy Book S: ультрабук, який може втерти носа MacBook Pro - фото 346294

Технічні характеристики Samsung Galaxy Book S:

  • Дисплей: сенсорний, TFT, 13,3", 1920х1080, 16: 9
  • Процесор: 7-нм Qualcomm Snapdragon 2,84 ГГц
  • Оперативна пам'ять: 8 ГБ LPDDR4X
  • Вбудована пам'ять: 256/512 ГБ, microSD до 1 ТБ
  • Акумулятор: 42 Вт⋅год, до 23 годин відтворення відео
  • Зв'язок: LTE Cat.18, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц, MU-MIMO), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo
  • Додатково: веб-камера, сканер відбитків пальців, підтримка Windows Hello
  • Габарити: 305,2 х 203,2 х 11,8 мм
  • Вага: 960 грамів

У продаж Samsung Galaxy Book S надійде у вересні за ціною від $ 999, регіональна доступність новинки буде оголошена пізніше.

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Джерело: The Verge
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