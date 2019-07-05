Камера Samsung Galaxy A50 знімає на рівні торішніх флагманів: експерти

Експерти авторитетного видання DxOMark опублікували огляд фото- і відеоможливостей Samsung Galaxy A50 – смартфона середнього класу. Апарат оснащений потрійною камерою і, як виявилося, здатний скласти конкуренцію флагманським моделям, нехай і не останнього покоління.

У складних умовах зйомки, де є дуже яскраві і темні ділянки, Galaxy A50 завдяки використанню HDR робить збалансоване і деталізоване фото без явних "провалів".

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На думку фахівців DxOMark, в такій ситуації Samsung знімає навіть краще, ніж дорожчі LG G8 і iPhone 8 Plus. Але повністю ідеальними кадри з Galaxy A50 не назвеш – при наближенні можна помітити невеликі хроматичні шуми, артефакти.

У портретному режимі на Galaxy A50 досить точно визначає межі об'єкта фокусування. Це заслуга виділеного модуля, який аналізує глибину різкості. Для порівняння, LG G8 і Galaxy A9 не зуміли відокремити окуляри людини від фону і розмили їх.

При зйомці об'єктів, що рухаються є ймовірність отримати змазане зображення з артефактами. Крім того, іноді на знімку з геометрично рівними фігурами можна замінити невеликий розрив між частинами фотографіями, коли прямі лінії не збігаються одна з одною.

Співробітники DxOMark також відзначили не найкращу якість фотографій при зйомці на дальній дистанції, що обумовлено відсутністю телеоб'єктива з оптичним наближенням.

Що стосується відео, то експерти високо оцінили кольори та стабілізацію при статичному записі з рук. Натомість при ходьбі картинка починає сильно тремтіти. Фокусування теж не завжди справляється і часто "стрибає", а у разі недостатнього освітлення і зовсім складно зловити фокус на об'єкті. Не кращим чином йдуть справи і з деталізацією, особливо в приміщенні і при слабкому освітленні.

Samsung Galaxy A50 оснащений великим 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм, процесором Exynos 9610 і потрійною камерою. У нього є маса можливостей для ентузіастів з обмеженим бюджетом. Однак в умовах нашого тестування основної камери A50 не зрівняється з деякими з кращих пристроїв середнього класу і, звичайно, не з якістю зйомки останніх флагманських моделей. Найкраще він знімає в умовах яскравого сонячного світла, де хороші експозиція, динамічний діапазон і передача кольорів, а портретні знімки цілком прийнятні. Але в хмарну погоду або при слабкому освітленні він не так добре справляється з фотографіями і відео, – йдеться у висновку DxOMark.

Samsung Galaxy A50 набрав 85 балів за фото і 79 – за відео. Середня його оцінка у загальному рейтингу склала 83. Для порівняння, стільки ж у торішнього флагмана LG G7 ThinQ і Sony Xperia XZ Premium.

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