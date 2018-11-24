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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації

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Тато показує самостійне життя з сином - фото 1
Тато показує самостійне життя з сином / facebook.com/mansoblue

Талановитий татусь ділиться чарівними малюнками про те, як самотужки виростити дитину.

Знайомтесь, Лан Шенджи (Lan Shengjie) – талановитий ілюстратор з псевдо BLUE, який показує у своїх роботах, як живе з маленьким сином.

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"З 1999 року я працюю художником-фрілансером. Цю серію я почав після того, як у 2014 у мене народилась дитина. Коли ви батько, чимало речей відбувається несподівано. Я сподіваюсь, що моя дитина виросте у безпечному та здоровому середовищі. Я турбуюсь, чи стане він хуліганом, чи щось може піти не так на цьому шляху, тому я намагаюсь його завжди супроводжувати і допомагати", – ділиться Лан. Зацініть!

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290962

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290963

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290964

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290965

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290966

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290967

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290968

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290969

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290970

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290971

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290972

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290973

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290974

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290975

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290976

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290977

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290978

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290979

Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації - фото 290980

Джерело фото: facebook.com/mansoblue

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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