Самотній тато показує, як виховувати дитину: душевні ілюстрації

Талановитий татусь ділиться чарівними малюнками про те, як самотужки виростити дитину.

Знайомтесь, Лан Шенджи (Lan Shengjie) – талановитий ілюстратор з псевдо BLUE, який показує у своїх роботах, як живе з маленьким сином.

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"З 1999 року я працюю художником-фрілансером. Цю серію я почав після того, як у 2014 у мене народилась дитина. Коли ви батько, чимало речей відбувається несподівано. Я сподіваюсь, що моя дитина виросте у безпечному та здоровому середовищі. Я турбуюсь, чи стане він хуліганом, чи щось може піти не так на цьому шляху, тому я намагаюсь його завжди супроводжувати і допомагати", – ділиться Лан. Зацініть!

Джерело фото: facebook.com/mansoblue

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