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Фотограф показав, як гаджети псують наше життя

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Соціальний проект

Латвійський фотограф Ал Лапковський створив фотопроект "Disconnecting Connection" про те, як гаджети псують взаємини між людьми і змушують їх "випадати" з реальності.

Своїми знімками митець хотів показати, як надмірне захоплення смартфонами впливає на спілкування у родині. Фотосет був опублікований на сторінці Begemotfoto Photography в Facebook.

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Раніше в інтерв'ю радіостанції Baltkom Лапковський розповів про те, що надихнуло його на створення цього соціального проекту.

"Я їхав повз салон краси і побачив у вікні жінок, які сушили волосся. Вони всі дивилися в свої телефони. Раніше цього не було, зараз це є. Але це виправдано, там нікому не потрібно один з одним спілкуватися. Головна тема – це діти . Ми з дружиною і дитиною приїхали одного разу на день народження до великого будинку. Там дорослі окремо, а діти окремо. Дорослі розмовляють, а діти всі сидять в телефонах", – поділився фотограф.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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