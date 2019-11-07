Леся Нікітюк у спокусливому міні розсмішила фанатів

Телеведуча Леся Нікітюк позувала у розкішній міні-сукні, однак спантеличила своїх шанувальників.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потішила новими знімками в Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалилася яскравою серією фото з презентації нової колекції H&M і Джамбаттисти Валлі, яка відбулася у Києві, в Особняку Полякова. Так, артистка приміряла коротеньке чорне плаття і високі ботфорти, засвітивши нескінченні ноги.

"Ви бачите на фото дівчину яка зі швидкістю світла мчить додому міряти нову колекцію від @hm і @giambattistavalliparis. P. s. Коли модниці Києва зустрічаються на презентації шмаття! Боже... не обійшлось без бійки", – поділилася емоціями Нікітюк. Фоловери не пройшли повз: "Молодість – чудова пора, треба все встигнути", "Шикарна Леся", "Леся неперевершена", "Що за привид", "Так, так летиш міряти, що на тобі обличчя немає!".

Гортайте фотогалерею:

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