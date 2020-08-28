Самка собаки і нетрадиційно красива: з'явився ввічливий шрифт, що заміняє образливі слова

Фінсько-норвезька компанія TietoEVRY створила шрифт The Polite Type, який замінює образливі слова на нейтральні. Мета проєкту – привернути увагу до кібербулінгу.

Як відзначають творці шрифту, під час пандемії життя перемістилося в онлайн і проблема стала особливо актуальною.

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Вихідний код The ​​Polite Type перебуває у відкритому доступі. Зараз у базі міститься близько двох тисяч англійських слів і виразів, зібраних людьми різного походження, різних релігій, світоглядів і сексуальних орієнтацій.

Приклади роботи ввічливого шрифту

"I hate you" ("я тебе ненавиджу") перетворюється на "I disagree with you" ("я з тобою не згоден");

("я тебе ненавиджу") перетворюється на "I disagree with you" ("я з тобою не згоден"); "shut up" ("заткни писок") переходить в "I need peace and quiet" ("мені потрібна тиша і спокій");

("заткни писок") переходить в "I need peace and quiet" ("мені потрібна тиша і спокій"); "she is ugly" ("вона потворна") стає "she is not traditionally beautiful" ("вона нетрадиційно красива");

("вона потворна") стає "she is not traditionally beautiful" ("вона нетрадиційно красива"); "you're worthless" ("ти ні на що не придатний") – "you matter" ("ти важливий").

("ти ні на що не придатний") – "you matter" ("ти важливий"). "bitch" ("сука") змінюється на "female dog" ("самка собаки");

("сука") змінюється на "female dog" ("самка собаки"); "whore" ("повія") стає "sex worker" ("працівниця сфери сексуальних послуг").

Самі ж нецензурні слова виділяються ефектом розмиття. А шрифт можна завантажити за цим посиланням.

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