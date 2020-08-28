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Самка собаки і нетрадиційно красива: з'явився ввічливий шрифт, що заміняє образливі слова
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Фінсько-норвезька компанія TietoEVRY створила шрифт The Polite Type, який замінює образливі слова на нейтральні. Мета проєкту – привернути увагу до кібербулінгу.
Як відзначають творці шрифту, під час пандемії життя перемістилося в онлайн і проблема стала особливо актуальною.
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Вихідний код The Polite Type перебуває у відкритому доступі. Зараз у базі міститься близько двох тисяч англійських слів і виразів, зібраних людьми різного походження, різних релігій, світоглядів і сексуальних орієнтацій.
Приклади роботи ввічливого шрифту
- "I hate you" ("я тебе ненавиджу") перетворюється на "I disagree with you" ("я з тобою не згоден");
- "shut up" ("заткни писок") переходить в "I need peace and quiet" ("мені потрібна тиша і спокій");
- "she is ugly" ("вона потворна") стає "she is not traditionally beautiful" ("вона нетрадиційно красива");
- "you're worthless" ("ти ні на що не придатний") – "you matter" ("ти важливий").
- "bitch" ("сука") змінюється на "female dog" ("самка собаки");
- "whore" ("повія") стає "sex worker" ("працівниця сфери сексуальних послуг").
Самі ж нецензурні слова виділяються ефектом розмиття. А шрифт можна завантажити за цим посиланням.
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