Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Самка собаки і нетрадиційно красива: з'явився ввічливий шрифт, що заміняє образливі слова

  • 17
Шрифт заміняє грубі слова на нейтральні - фото 1
Шрифт заміняє грубі слова на нейтральні

Фінсько-норвезька компанія TietoEVRY створила шрифт The Polite Type, який замінює образливі слова на нейтральні. Мета проєкту – привернути увагу до кібербулінгу.

Як відзначають творці шрифту, під час пандемії життя перемістилося в онлайн і проблема стала особливо актуальною.

Проходь крутий тест: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх

Вихідний код The ​​Polite Type перебуває у відкритому доступі. Зараз у базі міститься близько двох тисяч англійських слів і виразів, зібраних людьми різного походження, різних релігій, світоглядів і сексуальних орієнтацій.

Приклади роботи ввічливого шрифту

  • "I hate you" ("я тебе ненавиджу") перетворюється на "I disagree with you" ("я з тобою не згоден");
  • "shut up" ("заткни писок") переходить в "I need peace and quiet" ("мені потрібна тиша і спокій");
  • "she is ugly" ("вона потворна") стає "she is not traditionally beautiful" ("вона нетрадиційно красива");
  • "you're worthless" ("ти ні на що не придатний") – "you matter" ("ти важливий").
  • "bitch" ("сука") змінюється на "female dog" ("самка собаки");
  • "whore" ("повія") стає "sex worker" ("працівниця сфери сексуальних послуг").

Самі ж нецензурні слова виділяються ефектом розмиття. А шрифт можна завантажити за цим посиланням.

Читайте також: Як порно впливає на стосунки: відповідь психолога

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
  • Вчора, 13:11
  • 1989
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2220
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 549
Загрузка...
Новини