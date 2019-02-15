Ця повсякденна їжа зміцнює нервову систему

На добу сміливо можна дозволити собі з'їдати 30 г сухофруктів / Xcook Info

Солодке живить наш мозок, допомагає прокинутися, є джерелом енергії. Але як бути, якщо солодке шкодить здоров'ю і псує фігуру? Альтернатива є!

Шоколад. Саме чорний шоколад стимулює в організмі викид ендорфінів – гормонів щастя.

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Також він допомагає регулювати артеріальний тиск при гіпотонії, зміцнює серце і судини, покращує працездатність. Якщо ви займаєтеся фізичними навантаженнями, то сміливо можна з'їдати 30 г на добу, а якщо ні – то 10-15 г.

Сухофрукти. Це найбільш натуральний продукт, хоча і досить калорійний (300 ккал на 100 г). На добу сміливо можна дозволити собі з'їдати 30 г. До того ж вони добре втамовують голод і можуть бути класним перекусом.

Найбільш натуральний продукт, сухофрукти

Мед. Головні складові меду – це глюкоза, фруктоза, які забезпечують додатковою енергією серцевий м'яз.

Халва. Халва дуже калорійна (500-550 ккал на 100 г), але вона надає на організм омолоджуючу і зміцнюючу дію, покращує кровообіг і роботу шлунково-кишкового тракту, позитивно впливає на нервову систему.

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