Цей солодкий смаколик зміцнює здоров'я

Науковці розповіли, які солодощі корисно їсти для здоров'я печінки. Чудові новини для ласунів, адже цей продукт здатен і підсолодити їжу, і позитивно вплинути на організм.

Японські науковці з Токійського університету дійшли до висновку, що не всі солодощі шкідливі. За словами експертів, кленовий сироп не тільки тішить душу ласунів, а й допомагає зміцнити печінку.

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Це підтвердили експерименти на гризунах, яких годували кленовим сиропом замість звичайних вуглеводів, а також просто солодким сиропом. Виявилось, що у тваринок з першої групи відзначались покращенням у роботі печінки. Відтак, медики наголошують, що і людям корисно вживати кленовий сироп.

До того ж, смаколик позитивно впливає на здоров'я людей середнього віку, а також тих, хто страждає від зайвої ваги.

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