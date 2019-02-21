Найпоширеніші помилки молодих татусів, яких краще не допускати

Вихованням дітей мають займатися не лише матері та бабусі, а й татусі. Втім, останні часто роблять помилки, які можуть негативно вплинути на життя їхніх дітлахів. Розповідаємо вам про найпоширеніші помилки молодих татусів.

Налаштування дитини проти матері

Під час сварок батьки часто налаштовують дітей один проти одного. Втім, така невинна "установка" може негативно вплинути на майбутнє вашого чада. Ніколи не говоріть, що тато кращий, аніж мама, і навпаки. Дітям не потрібно вибирати і думати про те, хто ж з батьків – "кращий". Батьківство – це не про суперництво, і це потрібно пам'ятати.

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Фільтруйте соцмережі

Татусям потрібно чітко усвідомлювати, що вони "лайкають", і що викладають у соціальні мережі. Також не варто публічно афішувати місцеперебування вашої дитини, ділитися світлинами біля дому тощо. Не забувайте, що безпека вашого чада – ваш обов'язок!

Бути татом – відповідальна місія

Пам'ятайте, що ви – тато!

Як тільки ви відведете дітей до садочка, школи або до своїх батьків, не потрібно відразу ж відчувати себе справжнім холостяком. Те ж стосується всіляких тусівок і зустрічей із друзями. Ви ж не хочете, щоб ваша дитина побачила свого татуся під неабияким градусом.

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