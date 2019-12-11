Сам удома: стали відомі актори перезапуску культового фільму

Стали відомі актори, які зіграють в продовженні культового різдвяного фільму "Сам удома". Нового Кевіна Маккаллістера зіграє юна зірка фільму "Кролик Джоджо" Арчі Йейтс.

За даними видання, в новій стрічці "Сам удома" зіграють Арчі Йейтс, Еллі Кемпер і Роб Делані. Йейтс став популярним після виходу комедії "Кролик Джоджо".

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Також повідомляється, що юний актор не буде грати персонажа Маколея Калкіна – Кевіна Маккаллістер. Нова стрічка повинна стати самостійною історією.

При цьому, кого зіграють Еллі Кемпер і Роб Делані поки невідомо. Режисером фільму виступить Ден Мейзер. Зйомки стрічки мають розпочатися в лютому 2020 року.

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