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Сам удома: стали відомі актори перезапуску культового фільму

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Сам удома: стали відомі актори перезапуску культового фільму - фото 1

Стали відомі актори, які зіграють в продовженні культового різдвяного фільму "Сам удома". Нового Кевіна Маккаллістера зіграє юна зірка фільму "Кролик Джоджо" Арчі Йейтс.

За даними видання, в новій стрічці "Сам удома" зіграють Арчі Йейтс, Еллі Кемпер і Роб Делані. Йейтс став популярним після виходу комедії "Кролик Джоджо".

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Також повідомляється, що юний актор не буде грати персонажа Маколея Калкіна – Кевіна Маккаллістер. Нова стрічка повинна стати самостійною історією.

При цьому, кого зіграють Еллі Кемпер і Роб Делані поки невідомо. Режисером фільму виступить Ден Мейзер. Зйомки стрічки мають розпочатися в лютому 2020 року.

Сам удома: стали відомі актори перезапуску культового фільму - фото 373621

Сам удома: стали відомі актори перезапуску культового фільму - фото 373622

Сам удома: стали відомі актори перезапуску культового фільму - фото 373623

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Джерело: metro
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