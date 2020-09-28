Сам собі дизайнер: епічні фото невдалого дизайну, які змушують сміятись

Деякі речі можуть викликати захват через свій оригінальний вигляд, але інколи креатив змушує сміятись до сліз. Зібрали приклади епічного дизайну, які навряд чи можна назвати красивими чи вдалими.

Деякі дизайнери йдуть на дуже сумнівні експерименти, щоб проявити свої уміння. Саме фото таких дивних та не дуже продуманих дизайнів речей частенько з'являються у мережі, підіймаючи користувачам настрій. На жаль, це єдина позитивна річ, яку приносять ці знімки.

Але є надія: Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)

Ось чому краще інколи не виділятись:

Lord_neah / Reddit

Iwannahumpalittle / Reddit

AussieMazza / Reddit

goldplatedearl/ Reddit

Mssmjc/ Reddit

btmn/ Reddit

REEEEEEE1666 9 months ago You need to lay dow

pendzlovsky / Reddit

Yulinka17 / Reddit

Padroram/ Reddit

RayTheHunter/ Reddit

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