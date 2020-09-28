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Сам собі дизайнер: епічні фото невдалого дизайну, які змушують сміятись

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Епічний дизайн - фото 1
Епічний дизайн / Reddit

Деякі речі можуть викликати захват через свій оригінальний вигляд, але інколи креатив змушує сміятись до сліз. Зібрали приклади епічного дизайну, які навряд чи можна назвати красивими чи вдалими.

Деякі дизайнери йдуть на дуже сумнівні експерименти, щоб проявити свої уміння. Саме фото таких дивних та не дуже продуманих дизайнів речей частенько з'являються у мережі, підіймаючи користувачам настрій. На жаль, це єдина позитивна річ, яку приносять ці знімки.

Але є надія: Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)

Ось чому краще інколи не виділятись:

Lord_neah / Reddit - фото 427759
Lord_neah / Reddit
Iwannahumpalittle / Reddit - фото 427760
Iwannahumpalittle / Reddit
AussieMazza / Reddit - фото 427762
AussieMazza / Reddit
goldplatedearl/ Reddit - фото 427764
goldplatedearl/ Reddit
Mssmjc/ Reddit - фото 427766
Mssmjc/ Reddit
btmn/ Reddit - фото 427767
btmn/ Reddit
REEEEEEE1666 9 months ago You need to lay dow - фото 427769
REEEEEEE1666 9 months ago You need to lay dow
pendzlovsky / Reddit - фото 427770
pendzlovsky / Reddit
Yulinka17 / Reddit - фото 427771
Yulinka17 / Reddit
Padroram/ Reddit - фото 427772
Padroram/ Reddit
RayTheHunter/ Reddit - фото 427774
RayTheHunter/ Reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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