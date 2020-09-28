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Сам собі дизайнер: епічні фото невдалого дизайну, які змушують сміятись
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Деякі речі можуть викликати захват через свій оригінальний вигляд, але інколи креатив змушує сміятись до сліз. Зібрали приклади епічного дизайну, які навряд чи можна назвати красивими чи вдалими.
Деякі дизайнери йдуть на дуже сумнівні експерименти, щоб проявити свої уміння. Саме фото таких дивних та не дуже продуманих дизайнів речей частенько з'являються у мережі, підіймаючи користувачам настрій. На жаль, це єдина позитивна річ, яку приносять ці знімки.
Але є надія: Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)
Ось чому краще інколи не виділятись:
Lord_neah / Reddit
Iwannahumpalittle / Reddit
AussieMazza / Reddit
goldplatedearl/ Reddit
Mssmjc/ Reddit
btmn/ Reddit
REEEEEEE1666 9 months ago You need to lay dow
pendzlovsky / Reddit
Yulinka17 / Reddit
Padroram/ Reddit
RayTheHunter/ Reddit
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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