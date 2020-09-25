Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

100 доларів і тиждень часу: 12-річна дівчинка сама зробила ремонт вдома

  • 45
Ремонт - фото 1
Ремонт / instagram

Дівчинка з Великобританії до невпізнання оновила будинок. Подивіться, як ця малютка впевнено користується ножівкою, електродрилем, шліфувальною машинкою і плиткорізом!

Мешканка Великобританії Сьюзі Леваш давно мріяла зробити ремонт. Під час карантину жінка вирішила перетворити мрію в реальність і зайнятися перебудовою. До цього процесу господиня захотіла залучити свою 12-річну дочку.

І ще: Чоловік планував продати будинок, але знахідка на задньому подвір'ї змусила передумати

Спочатку дівчинка допомагала мамі з дрібними роботами, але потім так захопилася, що відремонтувала приміщення сама. Для цього їй знадобилися всього тиждень і трохи більше 100 доларів. Згодом дівчинка взялася за ремонт інших кімнат, а мама в цей час з гордістю спостерігала за своєю дитиною, час від часу роблячи їй підказки.

На реставрацію стін і меблів дівчинка витратила приблизно 125 доларів, оскільки в будинку були деякі матеріали для ремонту. Крім того, юний дизайнер зробила "набіг" на горище, де знайшла кілька цікавих дрібничок. Тепер переробками дочки Сьюзі хвалиться в Instagram.

100 доларів і тиждень часу: 12-річна дівчинка сама зробила ремонт вдома - фото 427348

100 доларів і тиждень часу: 12-річна дівчинка сама зробила ремонт вдома - фото 427349

100 доларів і тиждень часу: 12-річна дівчинка сама зробила ремонт вдома - фото 427350

100 доларів і тиждень часу: 12-річна дівчинка сама зробила ремонт вдома - фото 427351

Це цікаво: Дівчина зробила таємну кімнату в шафі, і це мрія багатьох (відео)

Джерело: deloindom
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1273
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 180
Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
  • 19 вересня, 21:54
  • 10386
Загрузка...
Новини