100 доларів і тиждень часу: 12-річна дівчинка сама зробила ремонт вдома

Дівчинка з Великобританії до невпізнання оновила будинок. Подивіться, як ця малютка впевнено користується ножівкою, електродрилем, шліфувальною машинкою і плиткорізом!

Мешканка Великобританії Сьюзі Леваш давно мріяла зробити ремонт. Під час карантину жінка вирішила перетворити мрію в реальність і зайнятися перебудовою. До цього процесу господиня захотіла залучити свою 12-річну дочку.

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Спочатку дівчинка допомагала мамі з дрібними роботами, але потім так захопилася, що відремонтувала приміщення сама. Для цього їй знадобилися всього тиждень і трохи більше 100 доларів. Згодом дівчинка взялася за ремонт інших кімнат, а мама в цей час з гордістю спостерігала за своєю дитиною, час від часу роблячи їй підказки.

На реставрацію стін і меблів дівчинка витратила приблизно 125 доларів, оскільки в будинку були деякі матеріали для ремонту. Крім того, юний дизайнер зробила "набіг" на горище, де знайшла кілька цікавих дрібничок. Тепер переробками дочки Сьюзі хвалиться в Instagram.

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