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Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)

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Круті ідеї дизайну - фото 1
Круті ідеї дизайну / alanbrendan

Не кожен дизайнер грішить несмаком, а ця добірка – приклад справді крутих та красивих ідей у різних сферах життя. Зацініть!

Уявіть компанію Apple без надкушеного яблука, або McDonalds без золотих арок – саме це приклади того, як хороший дизайн може допомогти бренду.

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На щастя, в інтернеті поширюють не лише приклади невдалого дизайну та архітектури, а й справді крутого. Саме цим займається ціла спільнота на платформі Reddit, яка збирає найкрасивіші дизайни реклами, продуктів, будівель, меблів та всього, що можна уявити. Ці фото справді можна назвати мистецтвом!

Дизайн офісу для оптометриста (перша допомога для очей)

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alanbrendan

Реклама: шукаємо графічного дизайнера

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Evershine_1564

Особливі лавки у бібліотеці в Александрії (Єгипет)

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squid50s

Реклама: використовуємо електрику мудро

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ibmwatsonson

Ідеальні передпокої з вішалками, яких вистачить усім

5_Frog_Margin - фото 426977
5_Frog_Margin

Приватність навіть на невеличкому просторі

FourAM-Throwaway - фото 426978
FourAM-Throwaway

Вивіска ресторану "Лебідь та гусак"

imgur.com - фото 426979
imgur.com

Розумний спосіб показати, як виглядали руїни

terchon - фото 426980
terchon

Крута реклама пасків безпеки

harschil - фото 426981
harschil

Обкладинка випуску National Geographic "Планета пластику"

Crazylyric - фото 426982
Crazylyric

Студія Ghibli спроєктувала спеціальний футляр для DVD, ніби персонажі дивляться на своє відображення у воді

FrostedCrow_FC - фото 426983
FrostedCrow_FC

Кнопки ліфта, які натискають ногами

rastroboy - фото 426984
rastroboy

Магазин дозволяє визначитись, чи хочете ви робити покупки з консультантом

TheMinimob - фото 426986
TheMinimob

Смілива реклама компанії, яка продає капелюхи

fake_guccii - фото 426987
fake_guccii

Реклама презервативів

Leviathan_XX - фото 426988
Leviathan_XX

Реклама магазину оптики

Potle09 - фото 426989
Potle09

Тримач для туалетного паперу

dittidot - фото 426990
dittidot

Крутий постер серіалу "Бульварні жахіття"

Ferrari5746 - фото 426991
Ferrari5746

Реклама босоніжок Adidas

akstyll - фото 426992
akstyll

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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