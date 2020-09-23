Найкращі ідеї дизайну, які змушують затримати погляд (фото)

Не кожен дизайнер грішить несмаком, а ця добірка – приклад справді крутих та красивих ідей у різних сферах життя. Зацініть!

Уявіть компанію Apple без надкушеного яблука, або McDonalds без золотих арок – саме це приклади того, як хороший дизайн може допомогти бренду.

І ще: У Копенгагені відкрився вигнутий розвідний велосипедний міст: футуристичні фото

На щастя, в інтернеті поширюють не лише приклади невдалого дизайну та архітектури, а й справді крутого. Саме цим займається ціла спільнота на платформі Reddit, яка збирає найкрасивіші дизайни реклами, продуктів, будівель, меблів та всього, що можна уявити. Ці фото справді можна назвати мистецтвом!

Дизайн офісу для оптометриста (перша допомога для очей)

alanbrendan

Реклама: шукаємо графічного дизайнера

Evershine_1564

Особливі лавки у бібліотеці в Александрії (Єгипет)

squid50s

Реклама: використовуємо електрику мудро

ibmwatsonson

Ідеальні передпокої з вішалками, яких вистачить усім

5_Frog_Margin

Приватність навіть на невеличкому просторі

FourAM-Throwaway

Вивіска ресторану "Лебідь та гусак"

imgur.com

Розумний спосіб показати, як виглядали руїни

terchon

Крута реклама пасків безпеки

harschil

Обкладинка випуску National Geographic "Планета пластику"

Crazylyric

Студія Ghibli спроєктувала спеціальний футляр для DVD, ніби персонажі дивляться на своє відображення у воді

FrostedCrow_FC

Кнопки ліфта, які натискають ногами

rastroboy

Магазин дозволяє визначитись, чи хочете ви робити покупки з консультантом

TheMinimob

Смілива реклама компанії, яка продає капелюхи

fake_guccii

Реклама презервативів

Leviathan_XX

Реклама магазину оптики

Potle09

Тримач для туалетного паперу

dittidot

Крутий постер серіалу "Бульварні жахіття"

Ferrari5746

Реклама босоніжок Adidas

akstyll

Читайте також: Крихітний виставковий зал: сімейна пара побудувала унікальний гараж для своїх авто