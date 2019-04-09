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Сам намалював: водій кілька років їздив з підробним посвідченням водія

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Кадр з фільму про Містера Біна ідеально підходить під цю ситуацію - фото 1
Кадр з фільму про Містера Біна ідеально підходить під цю ситуацію

Китайська поліція затримала мотоцикліста, котрий їздив з правами, намальованими від руки. Чоловіка з прізвищем Тан зупинила поліція, після чого виявила несподівану знахідку.

Поліцейські зауважили, що чоловік був спокійним, коли у нього попросили водійські права.

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Отримавши документи правоохоронці побачили на намальований від руки "документ", який нагадав сцену з фільму "Містер Бін на відпочинку".

Сам намалював: водій кілька років їздив з підробним посвідченням водія - фото 319853

Містер Тан був абсолютно розслабленим і навіть мав надію, що його відпустять. Коли чоловіка запитали, навіщо він підробив документи, Тан відповів: йому просто лінь отримувати права, тому він вирішив, що краще їздити з такими, ніж без документів узагалі.

Сам намалював: водій кілька років їздив з підробним посвідченням водія - фото 319852

Пояснивши ситуацію, Тан спробував забрати "посвідчення" й поїхати, але це зробити йому не дали правоохоронці.

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Джерело: najdi
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