Найшвидша людина у світі кинула виклик авто: відео

Знаменитий легкоатлет Усейн Болт порадував публіку гонками з мототаксі. У перегонах все вирішили 50 метрів.

Восьмиразовий олімпійський чемпіон і десятиразовий чемпіон світу Усейн Болт взяв участь у показовому забігу на 50 метрів у столиці Перу Лімі. Знаменитий ямайський бігун обігнав мототаксі.

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Машину на прізвисько "Тук-Тук" 32-річний Болт обігнав, особливо не напружуючись, пробігши в легкому темпі.

Підтримати Болта прийшли сотні уболівальників. На фініші ямаєць на прізвище "Блискавка" сказав: "Я не знав, що буде так багато людей, але я схвильований, і це приголомшливо бачити стільки людей". До речі, максимальна швидкість мототаксі досягає 60 км/год.

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