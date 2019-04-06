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Найшвидша людина у світі кинула виклик авто: відео

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Максимальна швидкість мототаксі досягає 60 км/год - фото 1
Максимальна швидкість мототаксі досягає 60 км/год / GameBet.news

Знаменитий легкоатлет Усейн Болт порадував публіку гонками з мототаксі. У перегонах все вирішили 50 метрів.

Восьмиразовий олімпійський чемпіон і десятиразовий чемпіон світу Усейн Болт взяв участь у показовому забігу на 50 метрів у столиці Перу Лімі. Знаменитий ямайський бігун обігнав мототаксі.

І ще: Найшвидша людина в світі. Цікаві факти про суперчемпіона Усейна Болта

Машину на прізвисько "Тук-Тук" 32-річний Болт обігнав, особливо не напружуючись, пробігши в легкому темпі.

Підтримати Болта прийшли сотні уболівальників. На фініші ямаєць на прізвище "Блискавка" сказав: "Я не знав, що буде так багато людей, але я схвильований, і це приголомшливо бачити стільки людей". До речі, максимальна швидкість мототаксі досягає 60 км/год.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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