Джон Сноу з Гри престолів станцював спокусливий стриптиз: відео

Зірка серіалу Гра престолів 32-річний Кіт Харінгтон, який зіграв Джона Сноу, станцював стриптиз в американському шоу Saturday Night Live. Дивіться запальний ролик!

Харінгтон взяв участь у скетчі Дівич-вечір. Актор виконав роль нареченого, який вирішив влаштувати сюрприз для своєї коханої на дівич-вечорі.

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Харінгтон з'явився перед дамами і глядачами шоу в образі Кармен: у чорно-червоній сукні, рукавичках і туфлях на підборах. Для "ефектного виступу" у актора було велике червоне віяло. Кіт знімав одяг, обмахувався віялом і вигукував хуліганські фрази пародійним голосом, закидав ногу на стіл. В кінці відео актор залишився в білизні і спеціальних конусах з пензликами на грудях.

Спеціально для зйомок в скетчі Кіт збрив бороду, тому його важко відразу впізнати. За два дні відео зібрало більш як 742 тисячі переглядів і 12 тисяч лайків.

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