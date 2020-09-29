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Салони Jaguar і Land Rover створюватимуть з переробленого сміття

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Jaguar та Land Rover використовуватимуть у своїх салонах Econyl - фото 1
Jaguar та Land Rover використовуватимуть у своїх салонах Econyl

Концерн Jaguar Land Rover збирається використовувати для обробки салонів майбутніх моделей синтетичну тканину Econyl, що отримується з перероблених відходів. У процесі її створення в атмосферу викидається на 90 відсотків менше парникових газів.

Econyl – це так званий регенерований нейлон, розроблений компанією Aquafil у 2011 році. Сировиною для нього є сміття, виловлене з океану та зібране на звалищах: це промисловий пластик, обрізки тканин, старі килими та рибальські тенета. Тканина давно застосовується у фешн-індустрії – з неї, наприклад, роблять сумки та ремінці для годинників, а тепер нею оббиватимуть салони моделей Jaguar і Land Rover.

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Головна перевага Econyl – екологічність. За даними виробника, при виробництві синтетичних ниток виділяється на 90 відсотків менше вуглекислоти, ніж при створенні звичайного нейлону: кожні 10 000 тонн Econyl економлять до 70 000 барелів нафти та знижують викиди CO₂ на 65 100 тонн. На першому етапі з волокон робитимуть покриття для підлоги та килимки, потім його застосування можуть розширити на оббивку сидінь.

Салони Jaguar і Land Rover створюватимуть з переробленого сміття - фото 427949

Утім, вже зараз концерн JLR пропонується для своїх моделей оббивку з екологічних матеріалів. Так, для Range Rover Evoque можна замовити салон з тканини Eucalyptus з натуральними волокнами, а для Jaguar I-Pace – текстиль класу преміум Kvadrat. Він виготовляється з 53 утилізованих пластикових пляшок і поєднується зі штучною замшею.

Салони Jaguar і Land Rover створюватимуть з переробленого сміття - фото 427948

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Джерело: Motor
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