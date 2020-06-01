Сальма Хаєк здивувала шанувальників знімком з совою на голові

Відома американська актриса мексиканського походження Сальма Хаєк знялася з совою на голові. Незвичайний кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кумедному домашньому фото Сальма Хаєк позує лежачи на подушці з закритими очима і в прозорих окулярах. При цьому на голові акторки сидить сова. У коментарі до фото зірка написала: "Коли ви засинаєте в окулярах і на голові сова".

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Підписники красуні почали жартувати, що вона потрапила у Гоґвортс і назвали її домашнього вихованця милим. Інші користувачі мережі розкритикували зірку за те, що вона тримає в неволі диких птахів.

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