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Розкішна та сексуальна Моніка Беллуччі розбурхала новою фотосесією

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Як виглядає зараз Моніка Беллуччі - фото 1
Як виглядає зараз Моніка Беллуччі / Sorbet Magazine

Знаменита акторка Моніка Беллуччі досі вважається однією з найбажаніших жінок світу, а недавня фотосесія зірки це лише підтвердила. Моніка точно знає секрет вічної молодості!

56-річна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі підтверджує, що можна виглядати чудово у будь-якому віці. Жінка з легкістю складає конкуренцію юним зіркам, а також має профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,7 млн підписників. Хоч тут не регулярно з'являються свіжі кадри, але кожне фото викликає захват у шанувальників.

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Так трапилось і з новенькою фотосесією Моніки для Sorbet Magazine, адже модель не просто приміряла розкішні образи, а й прикрасила обкладинку глянцю. Важко позмагатись із зіркою у тому, що вона має звабливий та юний вигляд завжди!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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