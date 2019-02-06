Сальма Хайєк потішила мережу чуттєвим знімком

Відома мексиканська та американська кіноакторка Сальма Хайєк поділилася з шанувальниками новим знімок і вразила природною красою. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Актриса у віці 52 років підкреслює, що вік тільки прикрашає жінку. Щоб підтвердити це, Хайєк показала чуттєвий знімок, де вона позує без косметики. Знімок оцінили майже півмільйона осіб.

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"Пишаюся своєю сивиною", – прокоментувала кадр актриса.

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