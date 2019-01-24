Сальма Хайєк показала ідеальну фігуру в купальнику

Відома акторка Сальма Хайєк показала, що чудово виглядати можна у будь-якому віці. І фото зірки у купальнику це підтверджують!

52-річна мексикансько-американська акторка та режисерка Сальма Хайєк не тільки активно займається своєю кар'єрою, а й не відстає від молоді та веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш як 8 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже зірка публікує кадри зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Сальма вкотре підтвердила, що може позмагатись з юним поколінням, адже тримає чудову форму. На профілі актриси з'явилось сонячне фото у леопардовому купальнику, який ідеально підкреслив струнку фігуру.

"Одягання у морозному Лондоні змушує мене хотіти якогось пляжного гламуру", – відзначила вона під фото, а фанати одразу ж засипали її компліментами.

instagram.com/salmahayek

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