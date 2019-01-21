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Сальма Хайек з'явилася на публіці у елегантному смокінгу

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Для заходу Сальма вибрала чорний костюм - фото 1
Для заходу Сальма вибрала чорний костюм / FASHION & LIFE

52-річна актриса Сальма Хайек виглядає приголомшливо.

Актриса Сальма Хайек з чоловіком Франсуа-Анрі Піно стала гостею коктейльної вечірки французького ювелірного будинку Boucheron, яка пройшла в центральному магазині бренду на Вандомській площі в Парижі.

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Для цієї події Сальма вибрала чорний костюм, який складався з елегантного смокінга і штанів кльош, і чорні гостроносі туфлі. Її образ доповнило розкішне діамантове намисто у вигляді змії, браслети, персні і ​​невеликий чорний клатч. Волосся Хайек поклала в локони, а в макіяжі зробила акцент на червону помаду.

Сальма Хайек з'явилася на публіці у елегантному смокінгу - фото 302617
Сальма Хайек з'явилася на публіці у елегантному смокінгу

А ще мексикансько-американська акторка та бізнесвумен Сальма Хайєк не тільки активно працює над своєю кар'єрою, а й активно веде профіль в соцмережі Instagram. Акторка викликала шквал емоцій звабливими фото у купальнику.

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Джерело: mfitv
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