Бреда Пітта спіймали із загадковою незнайомкою

Актор Бред Пітт з'явився на концерті американського музиканта Thundercat в Лос-Анджелесі з молодою незнайомкою.

Бреда Пітта застукали з брюнеткою на концерті американського музиканта Thundercat в Лос-Анджелесі. Пара приїхала на виступ разом і протягом усього вечора слухали музику і мило розмовляли.

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Крім голлівудського актора концерт відвідали й інші знаменитості. Серед них співачка Аріана Гранде, музикант Андерсон Паак і виконавиця у жанрі хіп-хоп Ty Dolla Sign.

Водночас чутки навколо возз'єднання Пітта і Еністон посилюються з кожним днем. Щобільше, мама актора розповіла журналістам, що завжди добре спілкувалася з колишньою дружиною сина і порадила йому помиритися з нею. Цікаво, що навіть під час шлюбу Пітта з Анджеліною Джолі його мама підтримувала зв'язок з Еністон.

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