Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Сальма Хайек похвалилася пишним бюстом у купальнику

  • 6
Спокусниця Сальма Хайек - фото 1
Спокусниця Сальма Хайек / instagram

Голлівудська актриса Сальма Хайек поділилася з фанами серією нових знімків, продемонструвавши природну красу і сексуальність.

52-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька нових фото, на яких похвалилася пишним бюстом у шикарному купальнику.

ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!

"Люблю грати зі світлом. Якщо ви знаєте секрети хорошого освітлення, то зможете виглядати молодше, загадковіше і сексуальніше. Але будьте обережні, тому що неправильне світло може зробити вас набагато старішими..."

"Іноді потрібно відпустити ситуацію і потрапити в обійми води з її безперервним перебігом", – підписала спокусливі фото зірка.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Танці з зірками 2019: розсекречено пари нового сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • 20 серпня, 12:15
  • 409
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 461
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 965
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз