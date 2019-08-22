Сальма Хайек похвалилася пишним бюстом у купальнику

Голлівудська актриса Сальма Хайек поділилася з фанами серією нових знімків, продемонструвавши природну красу і сексуальність.

52-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька нових фото, на яких похвалилася пишним бюстом у шикарному купальнику.

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"Люблю грати зі світлом. Якщо ви знаєте секрети хорошого освітлення, то зможете виглядати молодше, загадковіше і сексуальніше. Але будьте обережні, тому що неправильне світло може зробити вас набагато старішими..."

"Іноді потрібно відпустити ситуацію і потрапити в обійми води з її безперервним перебігом", – підписала спокусливі фото зірка.

Гортайте фотогалерею:

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