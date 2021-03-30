Салати на Великдень 2021: 10 простих і смачних рецептів салату до пасхального столу

Великоднє застілля абсолютно неможливе без смачних салатів. Пропонуємо вам підбірку 10 фоторецептів страв, які стануть яскравою і смачною прикрасою святкового столу.

Печінковий салат з яєчними млинцями та солоним огірком

Інгредієнти:

Печінка яловича – 400 г

Огірки солоні – 2-3 шт

Яйця – 3 шт

Морква – 1 шт

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Горіхи волоські – 35 г

Часник – 2 зубчики

Олія – 7 ст. л.

Майонез – 3 ст. л.

Борошно пшеничне – 1 ст. л.

Сіль – на смак

Як приготувати:

Печінку ретельно промиваємо, очищаємо від плівок і нарізаємо смужками. У сковороді розігріваємо 2 столові ложки рослинної олії. Обсмажуємо печінку на середньому вогні 7 хвилин, помішуючи. Перекладаємо обсмажену печінку в миску і даємо повністю охолонути. Яйця розбиваємо в миску, додаємо сіль і злегка збиваємо вінчиком. Додаємо до яєць борошно і збиваємо так, щоб не було грудочок. Розігріваємо сковороду і змащуємо рослинною олією. Виливаємо на сковороду трохи яєчного тіста. Смажимо яєчний млинець на середньому вогні по 1 хвилині з кожної сторони. Кожен млинець звертаємо рулетом і тонко нарізаємо. Моркву очищаємо і натираємо на великій тертці. У сковороду наливаємо 2 столові ложки рослинної олії та розігріваємо. Обсмажуємо моркву на середньому вогні до м'якості, протягом 10 хвилин, помішуючи. Лук очищаємо і нарізаємо півкільцями. Розігріваємо в сковороді рослинну олію. Обсмажуємо цибулю на середньому вогні до золотистого, протягом 5 хвилин, помішуючи. Огірки нарізаємо скибочками. На сухій сковороді обсмажуємо горіхи 1 хвилину. Горіхи подрібнюємо за допомогою блендера. Часник очищаємо і пропускаємо через прес. У зручній мисці з'єднуємо печінку, яєчні млинці, смажені моркву і цибулю, огірки, горіхи та часник. Салат злегка солимо. Додаємо майонез і ретельно перемішуємо.

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Салат з куркою та картоплею "Гніздечко"

Інгредієнти:

Картопля – 500 г

Філе куряче – 200 г

Перець болгарський – 200 г

Цибуля ріпчаста – 100 г

Зелень – на смак

Сметана (або майонез) – на смак

Яйця перепелині – 12 шт

Сіль – на смак

Перець – на смак

Рослинна олія – для фритюру

Як приготувати:

Куряче філе відварити до готовності. Остудити та дрібно нарізати. Відварити перепелині яйця. Цибулю дрібно нарізати. Залити цибулю окропом, залишити на 10 хвилин. Потім промити в холодній воді. Перець очистити від насіння, нарізати кубиками. Зелень дрібно нарізати. Змішати куряче філе, перець, цибулю, зелень. Посолити, поперчити. Додати трохи майонезу (1-2 ст. л.), перемішати. Картоплю натерти на тертці для корейської моркви, або нарізати дуже тонкою соломкою. У великій кількості розігрітого масла посмажити картоплю до золотавого кольору. Смажити краще невеликими порціями. Готову картоплю викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки жиру. На тарілки викласти салат. На салат викласти картоплю, а в серединку покласти перепелині яйця.

Салат "Паска"

Інгредієнти:

Курка копчена – 300 г

Картопля (відварена) – 3-4 шт

Морква (відварна) – 1 шт

Сир – 150 г

Яйця (варені) – 4 шт

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Майонез – 200 г

Перець солодкий жовтий – 20 г

Перець солодкий червоний – 20 г

Сухарі панірувальні – 5 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Оцет або лимонний сік – 1 ст. л.

Олія – для змазування посуду

Як приготувати:

Попередньо відварюємо картоплю, моркву і яйця, охолоджуємо та очищаємо. Готуємо місткість (одну велику, об'ємом 2 л, або порційні маленькі), змащуємо рослинною олією і вистилає харчовою плівкою. Цибулю очищаємо, нарізаємо дрібними кубиками. Для маринаду в 0,5 склянки води додаємо сіль, цукор і оцет. Викладаємо цибулю в маринад. В процесі маринування цибулю періодично перемішуємо. Інгредієнти салату викладаємо шарами по черзі. Спершу викладаємо картоплю, натерту на дрібній тертці та перемішану приблизно з 1/5 майонезу. Шар картоплі злегка утрамбовуємо і робимо невеликий бортик, щоб створити імітацію "шапочки" паски. Слідом - натертий на великій тертці сир з майонезом. Потім натираємо на тертці моркву, перемішуємо з майонезом. Викладаємо моркву рівномірно на сир. Наступний шар – яйця, натерті на тертці та перемішані з майонезом. Після цього – віджату від маринаду цибулю. Цибулю майонезом не змащувати. Копчену курячу грудку нарізаємо кубиками, змішуємо з майонезом і викладаємо останнім шаром салату. Злегка утрамбовуємо, закриваємо краями плівки. Салат з курячою грудкою, овочами, яйцями та сиром відправляємо в холодильник (бажано на кілька годин), щоб салат просочився. Для прикраси святкового салату нарізаємо дрібними кубиками солодкий перець – червоний і жовтий. Накриваємо салат тарілкою, акуратно перевертаємо і знімаємо плівку. Бока салату обсипаємо панірувальними сухарями. Зверху прикрашаємо салат нарізаним солодким перцем.

Слоєний овочевий салат з плавленим сиром і яйцем

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт

Морква – 1 шт

Яйця курячі – 2 шт

Огірок маринований – 1 шт

Цибуля зелена – 1 перо

Сир плавлений – 90 г

Сіль – на смак

Перець чорний мелений – на смак

Майонез – на смак

Як приготувати:

Моркву і картоплю відварити в шкірці до готовності. Час варіння залежить від сорту овочів. Потім овочі остудити та очистити. Відварити яйця круто, але не переварювати. Досить варити 10 хвилин після закипання води. Варені яйця остудити та очистити. Половину вареної картоплі натерти на плоску тарілку. Картоплю посолити, поперчити на смак. Змастити невеликою кількістю майонезу. Зелену цибулю нарізати. Половину цибулі викласти на картоплю. Поверх картоплі натерти на дрібній тертці одне яйце і змастити майонезом. Потім натерти на великій тертці маринований огірок і викласти наступним шаром. При цьому розсіл з огірка краще віджати. На огірок викласти шар тертої на великій тертці моркви, змастити майонезом. Потім повторити шар яйця, посолити, поперчити, змастити майонезом. На яйце викласти шар натертої картоплі, зелений лук, який залишився, і трохи майонезу. Натерти на тертці плавлений сир і розкласти його зверху і з боків салату. Готовий слоєний салат прибрати в холодильник на 30 хвилин.

Салат "Великоднє яйце"

Інгредієнти:

Буряк варений – 1 шт

Морква варена – 2 шт

Картопля, відварена в мундирі та очищена – 2 шт

Яйця, зварені круто – 3 шт

Сир твердий – 150 г

Шинка копчена (можна взяти рибу) – 150 г

Перець болгарський червоний – 1 шт

Зелена цибуля і зелень петрушки – трохи

Оливки (можна взяти чорнослив) – трохи

Майонез – на смак

Сіль – на смак

Як приготувати:

Шинку і перець ріжемо дрібними кубиками. Овочі, яйця і сир тремо на середній тертці. Овочі трохи солимо. Під кожен шар видавлюємо смужку майонезу. Викладаємо трохи картоплі, потім шинку, яйця, перець, сир, морква і буряк. Далі смужки салату йдуть у зворотному порядку. Прикрашаємо салат великодніми шматочками оливок і зеленню.

Свіжий салат до Великодня

Інгредієнти:

Запечений буряк – 400 г

Кріп – 1 пучок

Яйця зварені круто – 3 шт

Цедра і сік лимона – 1 шт

Мед – 2 ст. л.

Діжонська гірчиця – 1 ст. л.

Салат-латук – 150 г

Фундук – 30-40 г

Оливкова олія – на смак

Сіль і перець – на смак

Як приготувати:

Буряк наріжте соломкою, кріп подрібніть, а яйця наріжте навпіл. Для соусу-заправки змішайте в мисці мед, гірчицю, масло, цедру і сік лимона. У мисці змішайте буряк, кріп, латук, фундук, заправте соусом. Зверху викладіть яйця.

Салат з квасолею, шинкою і сухариками

Інгредієнти:

Квасоля – 1 банка

Огірок маринований – 3 шт

Шинка – 200 г

Сир – 100 г

Цибуля зелена – 1 пучок

Кріп – 1 пучок

Майонез – на смак

Сухарики – 40 г

Як приготувати:

Шинку, маринований огірок, сир наріжте соломкою. З'єднайте в мисці нарізану шинку, сир, огірок і квасолю. Зелену цибулю і кріп дрібно наріжте. Додайте в салатник нарізану зелень і трохи майонезу. Добре перемішайте. Можна подавати в одному великому салатнику або порційно.

Святковий салат "Великодній вінок"

Інгредієнти:

Печінка яловича відварна – 400 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Печериці – 100 г

Олія – 1 ст. л.

Сир – 100 г

Помідор – 2 шт

Цибуля зелена – 1 пучок

Майонез – 2 ст. л.

Мускатний горіх мелений – 1/2 ч. л.

Як приготувати:

Печінку заздалегідь відваріть. Помідори, печериці, цибуля вимийте. Печінку натріть на великій тертці, сир – на дрібній, помідори наріжте дрібними кубиками. На розігрітій олії обсмажте до прозорості подрібнену цибулю. Додайте гриби, нарізані тонкими скибочками, і тушкуйте до випаровування зайвої вологи. Додайте на смак сіль і мускатний горіх. Додайте печінку, перемішайте. Поставте на тарілку стакан, розмістіть навколо нього піджарку з грибів з печінкою, формуючи кільце. Зверху нанесіть сітку з майонезу. Наступний шар – натертий сир, сітка з майонезу, подрібнену зелену цибулю. Верх салату – дрібні кубики помідора. Прикрашайте "вінок" салату з допомогою пір'я зеленої цибулі. Дайте салату трохи настоятися.

Салат пасхальний

Інгредієнти:

Кальмари – 500 г

Гриби лісові – 400 г

Шинка – 300 г

Огірки свіжі – 200 г

Морква по-корейськи – 200 г

Кукурудза консервована – 1 баночка

Хліб для сендвічів – 1 упаковка

Майонез – на смак

Гірчиця – на смак

Як приготувати:

Кальмар треба відварити в злегка підсоленій воді протягом 3-4 хвилин, остудіть в холодній воді, почистьте, наріжте соломкою. Огірок помийте, натріть на тертці по-корейськи. Шинку наріжте соломкою. Гриби відварити, посмажити до готовності. Візьміть хліб для тостів, зріжте скориночки, розріжте шматочок навпіл. Кожен шматочок розкачайте качалкою. З'єднайте два шматочки хліба за допомогою води (склейте їх). Формочкою виріжте візерунки. Склейте за допомогою води й другу сторону – зробіть стаканчик. Поставте в розігріту духовку до 180 градусів на 5-7 хвилин. У салатнику з'єднайте всі інгредієнти. Додайте трохи майонезу і гірчиці, солі та перцю. Добре перемішайте. Салат можна подавати в салатнику або порційно. Салат можна подати в хрустких хлібних стаканчиках.

Салат "Ананас"

Інгредієнти:

Куряча грудка – 1 шт

Картопля – 2 шт

Яйце куряче – 2 шт

Сир твердий – 100 г

Огірки мариновані – 2-3 шт

Печериці мариновані – 200 г

Майонез – на смак

Як приготувати:

Куряче філе, картоплю і яйця заздалегідь відваріть. Все остудіть. Картопля і яйця очистіть. Візьміть для салату досить велике плоске блюдо. На одній частині страви будемо викладати салат, на другий лежатиме хвіст нашого ананаса. Першим шаром викладіть натерту на крупній тертці картоплю. Змастіть майонезом. Другий шар – нарізані огірки і майонез. Третій шар – шматочки курки і майонез. Четвертий – яйця, натерті на крупній тертці. Після яєць обмажте тонким шаром майонезу всю "гірку" і посипте натертим на дрібній тертці сиром. Шар сиру теж потрібно покрити тонким шаром майонезу. Листя ананаса помийте, обсушіть і вставте в салат. Потім від листя починайте викладати нарізані тонкими пластинами гриби.

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