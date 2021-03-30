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Салати на Великдень 2021: 10 простих і смачних рецептів салату до пасхального столу
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Великоднє застілля абсолютно неможливе без смачних салатів. Пропонуємо вам підбірку 10 фоторецептів страв, які стануть яскравою і смачною прикрасою святкового столу.
Печінковий салат з яєчними млинцями та солоним огірком
Інгредієнти:
- Печінка яловича – 400 г
- Огірки солоні – 2-3 шт
- Яйця – 3 шт
- Морква – 1 шт
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Горіхи волоські – 35 г
- Часник – 2 зубчики
- Олія – 7 ст. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Борошно пшеничне – 1 ст. л.
- Сіль – на смак
Як приготувати:
- Печінку ретельно промиваємо, очищаємо від плівок і нарізаємо смужками.
- У сковороді розігріваємо 2 столові ложки рослинної олії. Обсмажуємо печінку на середньому вогні 7 хвилин, помішуючи. Перекладаємо обсмажену печінку в миску і даємо повністю охолонути.
- Яйця розбиваємо в миску, додаємо сіль і злегка збиваємо вінчиком.
- Додаємо до яєць борошно і збиваємо так, щоб не було грудочок.
- Розігріваємо сковороду і змащуємо рослинною олією. Виливаємо на сковороду трохи яєчного тіста. Смажимо яєчний млинець на середньому вогні по 1 хвилині з кожної сторони.
- Кожен млинець звертаємо рулетом і тонко нарізаємо.
- Моркву очищаємо і натираємо на великій тертці.
- У сковороду наливаємо 2 столові ложки рослинної олії та розігріваємо. Обсмажуємо моркву на середньому вогні до м'якості, протягом 10 хвилин, помішуючи.
- Лук очищаємо і нарізаємо півкільцями.
- Розігріваємо в сковороді рослинну олію. Обсмажуємо цибулю на середньому вогні до золотистого, протягом 5 хвилин, помішуючи.
- Огірки нарізаємо скибочками.
- На сухій сковороді обсмажуємо горіхи 1 хвилину.
- Горіхи подрібнюємо за допомогою блендера.
- Часник очищаємо і пропускаємо через прес.
- У зручній мисці з'єднуємо печінку, яєчні млинці, смажені моркву і цибулю, огірки, горіхи та часник. Салат злегка солимо.
- Додаємо майонез і ретельно перемішуємо.
І ще: Меню на Великдень: рецепти страв, що приготувати на Пасху
Салат з куркою та картоплею "Гніздечко"
Інгредієнти:
- Картопля – 500 г
- Філе куряче – 200 г
- Перець болгарський – 200 г
- Цибуля ріпчаста – 100 г
- Зелень – на смак
- Сметана (або майонез) – на смак
- Яйця перепелині – 12 шт
- Сіль – на смак
- Перець – на смак
- Рослинна олія – для фритюру
Як приготувати:
- Куряче філе відварити до готовності. Остудити та дрібно нарізати.
- Відварити перепелині яйця.
- Цибулю дрібно нарізати.
- Залити цибулю окропом, залишити на 10 хвилин. Потім промити в холодній воді.
- Перець очистити від насіння, нарізати кубиками.
- Зелень дрібно нарізати.
- Змішати куряче філе, перець, цибулю, зелень. Посолити, поперчити. Додати трохи майонезу (1-2 ст. л.), перемішати.
- Картоплю натерти на тертці для корейської моркви, або нарізати дуже тонкою соломкою.
- У великій кількості розігрітого масла посмажити картоплю до золотавого кольору. Смажити краще невеликими порціями.
- Готову картоплю викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки жиру.
- На тарілки викласти салат.
- На салат викласти картоплю, а в серединку покласти перепелині яйця.
Салат "Паска"
Інгредієнти:
- Курка копчена – 300 г
- Картопля (відварена) – 3-4 шт
- Морква (відварна) – 1 шт
- Сир – 150 г
- Яйця (варені) – 4 шт
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Майонез – 200 г
- Перець солодкий жовтий – 20 г
- Перець солодкий червоний – 20 г
- Сухарі панірувальні – 5 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Оцет або лимонний сік – 1 ст. л.
- Олія – для змазування посуду
Як приготувати:
- Попередньо відварюємо картоплю, моркву і яйця, охолоджуємо та очищаємо.
- Готуємо місткість (одну велику, об'ємом 2 л, або порційні маленькі), змащуємо рослинною олією і вистилає харчовою плівкою.
- Цибулю очищаємо, нарізаємо дрібними кубиками. Для маринаду в 0,5 склянки води додаємо сіль, цукор і оцет. Викладаємо цибулю в маринад. В процесі маринування цибулю періодично перемішуємо.
- Інгредієнти салату викладаємо шарами по черзі.
- Спершу викладаємо картоплю, натерту на дрібній тертці та перемішану приблизно з 1/5 майонезу.
- Шар картоплі злегка утрамбовуємо і робимо невеликий бортик, щоб створити імітацію "шапочки" паски.
- Слідом - натертий на великій тертці сир з майонезом.
- Потім натираємо на тертці моркву, перемішуємо з майонезом. Викладаємо моркву рівномірно на сир.
- Наступний шар – яйця, натерті на тертці та перемішані з майонезом.
- Після цього – віджату від маринаду цибулю. Цибулю майонезом не змащувати.
- Копчену курячу грудку нарізаємо кубиками, змішуємо з майонезом і викладаємо останнім шаром салату. Злегка утрамбовуємо, закриваємо краями плівки.
- Салат з курячою грудкою, овочами, яйцями та сиром відправляємо в холодильник (бажано на кілька годин), щоб салат просочився.
- Для прикраси святкового салату нарізаємо дрібними кубиками солодкий перець – червоний і жовтий.
- Накриваємо салат тарілкою, акуратно перевертаємо і знімаємо плівку. Бока салату обсипаємо панірувальними сухарями. Зверху прикрашаємо салат нарізаним солодким перцем.
Слоєний овочевий салат з плавленим сиром і яйцем
Інгредієнти:
- Картопля – 2 шт
- Морква – 1 шт
- Яйця курячі – 2 шт
- Огірок маринований – 1 шт
- Цибуля зелена – 1 перо
- Сир плавлений – 90 г
- Сіль – на смак
- Перець чорний мелений – на смак
- Майонез – на смак
Як приготувати:
- Моркву і картоплю відварити в шкірці до готовності. Час варіння залежить від сорту овочів. Потім овочі остудити та очистити.
- Відварити яйця круто, але не переварювати. Досить варити 10 хвилин після закипання води. Варені яйця остудити та очистити.
- Половину вареної картоплі натерти на плоску тарілку.
- Картоплю посолити, поперчити на смак. Змастити невеликою кількістю майонезу. Зелену цибулю нарізати. Половину цибулі викласти на картоплю.
- Поверх картоплі натерти на дрібній тертці одне яйце і змастити майонезом.
- Потім натерти на великій тертці маринований огірок і викласти наступним шаром. При цьому розсіл з огірка краще віджати.
- На огірок викласти шар тертої на великій тертці моркви, змастити майонезом.
- Потім повторити шар яйця, посолити, поперчити, змастити майонезом.
- На яйце викласти шар натертої картоплі, зелений лук, який залишився, і трохи майонезу.
- Натерти на тертці плавлений сир і розкласти його зверху і з боків салату. Готовий слоєний салат прибрати в холодильник на 30 хвилин.
Салат "Великоднє яйце"
Інгредієнти:
- Буряк варений – 1 шт
- Морква варена – 2 шт
- Картопля, відварена в мундирі та очищена – 2 шт
- Яйця, зварені круто – 3 шт
- Сир твердий – 150 г
- Шинка копчена (можна взяти рибу) – 150 г
- Перець болгарський червоний – 1 шт
- Зелена цибуля і зелень петрушки – трохи
- Оливки (можна взяти чорнослив) – трохи
- Майонез – на смак
- Сіль – на смак
Як приготувати:
- Шинку і перець ріжемо дрібними кубиками. Овочі, яйця і сир тремо на середній тертці.
- Овочі трохи солимо. Під кожен шар видавлюємо смужку майонезу.
- Викладаємо трохи картоплі, потім шинку, яйця, перець, сир, морква і буряк. Далі смужки салату йдуть у зворотному порядку.
- Прикрашаємо салат великодніми шматочками оливок і зеленню.
Свіжий салат до Великодня
Інгредієнти:
- Запечений буряк – 400 г
- Кріп – 1 пучок
- Яйця зварені круто – 3 шт
- Цедра і сік лимона – 1 шт
- Мед – 2 ст. л.
- Діжонська гірчиця – 1 ст. л.
- Салат-латук – 150 г
- Фундук – 30-40 г
- Оливкова олія – на смак
- Сіль і перець – на смак
Як приготувати:
- Буряк наріжте соломкою, кріп подрібніть, а яйця наріжте навпіл.
- Для соусу-заправки змішайте в мисці мед, гірчицю, масло, цедру і сік лимона.
- У мисці змішайте буряк, кріп, латук, фундук, заправте соусом. Зверху викладіть яйця.
Салат з квасолею, шинкою і сухариками
Інгредієнти:
- Квасоля – 1 банка
- Огірок маринований – 3 шт
- Шинка – 200 г
- Сир – 100 г
- Цибуля зелена – 1 пучок
- Кріп – 1 пучок
- Майонез – на смак
- Сухарики – 40 г
Як приготувати:
- Шинку, маринований огірок, сир наріжте соломкою.
- З'єднайте в мисці нарізану шинку, сир, огірок і квасолю.
- Зелену цибулю і кріп дрібно наріжте.
- Додайте в салатник нарізану зелень і трохи майонезу. Добре перемішайте. Можна подавати в одному великому салатнику або порційно.
Святковий салат "Великодній вінок"
Інгредієнти:
- Печінка яловича відварна – 400 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Печериці – 100 г
- Олія – 1 ст. л.
- Сир – 100 г
- Помідор – 2 шт
- Цибуля зелена – 1 пучок
- Майонез – 2 ст. л.
- Мускатний горіх мелений – 1/2 ч. л.
Як приготувати:
- Печінку заздалегідь відваріть. Помідори, печериці, цибуля вимийте.
- Печінку натріть на великій тертці, сир – на дрібній, помідори наріжте дрібними кубиками.
- На розігрітій олії обсмажте до прозорості подрібнену цибулю. Додайте гриби, нарізані тонкими скибочками, і тушкуйте до випаровування зайвої вологи.
- Додайте на смак сіль і мускатний горіх. Додайте печінку, перемішайте.
- Поставте на тарілку стакан, розмістіть навколо нього піджарку з грибів з печінкою, формуючи кільце. Зверху нанесіть сітку з майонезу.
- Наступний шар – натертий сир, сітка з майонезу, подрібнену зелену цибулю.
- Верх салату – дрібні кубики помідора.
- Прикрашайте "вінок" салату з допомогою пір'я зеленої цибулі. Дайте салату трохи настоятися.
Салат пасхальний
Інгредієнти:
- Кальмари – 500 г
- Гриби лісові – 400 г
- Шинка – 300 г
- Огірки свіжі – 200 г
- Морква по-корейськи – 200 г
- Кукурудза консервована – 1 баночка
- Хліб для сендвічів – 1 упаковка
- Майонез – на смак
- Гірчиця – на смак
Як приготувати:
- Кальмар треба відварити в злегка підсоленій воді протягом 3-4 хвилин, остудіть в холодній воді, почистьте, наріжте соломкою.
- Огірок помийте, натріть на тертці по-корейськи.
- Шинку наріжте соломкою.
- Гриби відварити, посмажити до готовності.
- Візьміть хліб для тостів, зріжте скориночки, розріжте шматочок навпіл. Кожен шматочок розкачайте качалкою. З'єднайте два шматочки хліба за допомогою води (склейте їх). Формочкою виріжте візерунки. Склейте за допомогою води й другу сторону – зробіть стаканчик.
- Поставте в розігріту духовку до 180 градусів на 5-7 хвилин.
- У салатнику з'єднайте всі інгредієнти. Додайте трохи майонезу і гірчиці, солі та перцю. Добре перемішайте.
- Салат можна подавати в салатнику або порційно. Салат можна подати в хрустких хлібних стаканчиках.
Салат "Ананас"
Інгредієнти:
- Куряча грудка – 1 шт
- Картопля – 2 шт
- Яйце куряче – 2 шт
- Сир твердий – 100 г
- Огірки мариновані – 2-3 шт
- Печериці мариновані – 200 г
- Майонез – на смак
Як приготувати:
- Куряче філе, картоплю і яйця заздалегідь відваріть. Все остудіть. Картопля і яйця очистіть.
- Візьміть для салату досить велике плоске блюдо. На одній частині страви будемо викладати салат, на другий лежатиме хвіст нашого ананаса.
- Першим шаром викладіть натерту на крупній тертці картоплю. Змастіть майонезом.
- Другий шар – нарізані огірки і майонез.
- Третій шар – шматочки курки і майонез.
- Четвертий – яйця, натерті на крупній тертці.
- Після яєць обмажте тонким шаром майонезу всю "гірку" і посипте натертим на дрібній тертці сиром. Шар сиру теж потрібно покрити тонким шаром майонезу.
- Листя ананаса помийте, обсушіть і вставте в салат.
- Потім від листя починайте викладати нарізані тонкими пластинами гриби.
До теми: Молитва на Великдень для освячення пасок вдома та благословення столу
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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