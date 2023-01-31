Салат з пшеницею та сиром – Клопотенко показав унікальний рецепт

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування цікавого салату – з пшеницею, яка є традиційним інгредієнтом для української кухні. Спробуйте приготувати й ви вдома такий варіант поживного салату!

Євген Клопотенко пропонує приготувати салат з пшеницею та сиром. ﻿﻿Ця проста страва здивує вас цікавим поєднанням смаків.

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Я не втомлююся закликати вас готувати більше страв з пшеницею. Вона не лише ідеально пружна та дуже смачна, а ще й така рідна, наша українська. Тож сьогодні приготуємо салат з пшеницею й овочами. Ця проста страва здивує вас цікавим поєднанням смаків. До пшениці та овочів я додав сир горіховий, який ще більше збагатив його своїми легкими приємними горіховими нотками. Ще я розкажу вам, скільки варити пшеницю, щоб вона була ідеальною, а також ви вкотре впевнитеся, що українська кухня може бути новою та цікавою", – коментує кухар.

Інгредієнти:

100 г пшениці

150 г оливок без кісточок

2 томати

185 г сиру

2 гілочки м'яти

2 ст. л. соняшникової олії

1 синя цибуля

сік ½ лимона

сіль до смаку

Рецепт:

Висипте у каструлю 100 г пшениці та залийте 300 мл води. Додайте дрібку солі та доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімального та варіть ще 30-40 хвилин. Готовій пшениці дайте трохи охолонути. Очистьте синю цибулину і наріжте її тонкими чвертькільцями. Томати помийте й поріжте великими кубиками, а 150 г оливок – товстими кружальцями. Викладіть все у миску. Розріжте 185 г сиру спочатку на довгі брусочки, а потім наріжте великими кубиками. Додайте сир у миску до овочів разом з пшеницею та листочками 2 гілочок м'яти. Посоліть до смаку, вичавіть сік ½ лимона і полийте 2 ст. л. соняшникової олії. Перемішайте салат та одразу подавайте до столу. Якщо ви любите теплі салати, пшеницю можете не охолоджувати повністю.

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