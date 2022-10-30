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Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт

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Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт - фото 1

Приготуйте легку страву з гарбуза! Ним можна не лише похрумтіти з духовки чи додати до каші та супу, а й приготувати салат. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома салат з печеного гарбуза!

Платформа "Бережи себе" опублікувала актуальний рецепт на випадок, якщо вам захочеться приготувати гарбуз по-новому.

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Солодкуватий гарбуз, солона фета, свіжість шпинату... Так-так, ми продовжуємо тішити осінніми рецептами! У сьогоднішній програмі — салат з печеним гарбузом, який точно здивує", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

  • 600 г очищеного гарбуза, порізаного кубиками
  • 150 г свіжого шпинату
  • 60 г фети
  • 35 г кедрових або будь-яких інших горіхів
  • оливкова олія: 1.5 ст. л. для запікання гарбуза + 50 мл для заправки
  • 2 ст. л. бальзамічного оцту
  • 1 ст. л. меду
  • сіль та перець

Рецепт:

  1. Розігрій духовку до 220°C.
  2. Перемішай гарбуз з олією, сіллю, перцем та виклади на деко.
  3. Запікай 20 хвилин з однієї сторони та 7-10 хвилин з іншої.
  4. Для заправки змішай оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, сіль та перець.
  5. На сухій пательні підсмаж горіхи до золотистого кольору.
  6. Наостанок у мисці змішай шпинат, запечений гарбуз, горіхи, фету та заправку – і салат готовий!
Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт - фото 515037

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