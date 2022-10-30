Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт

Приготуйте легку страву з гарбуза! Ним можна не лише похрумтіти з духовки чи додати до каші та супу, а й приготувати салат. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома салат з печеного гарбуза!

Платформа "Бережи себе" опублікувала актуальний рецепт на випадок, якщо вам захочеться приготувати гарбуз по-новому.

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Солодкуватий гарбуз, солона фета, свіжість шпинату... Так-так, ми продовжуємо тішити осінніми рецептами! У сьогоднішній програмі — салат з печеним гарбузом, який точно здивує", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

600 г очищеного гарбуза, порізаного кубиками

150 г свіжого шпинату

60 г фети

35 г кедрових або будь-яких інших горіхів

оливкова олія: 1.5 ст. л. для запікання гарбуза + 50 мл для заправки

2 ст. л. бальзамічного оцту

1 ст. л. меду

сіль та перець

Рецепт:

Розігрій духовку до 220°C. Перемішай гарбуз з олією, сіллю, перцем та виклади на деко. Запікай 20 хвилин з однієї сторони та 7-10 хвилин з іншої. Для заправки змішай оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, сіль та перець. На сухій пательні підсмаж горіхи до золотистого кольору. Наостанок у мисці змішай шпинат, запечений гарбуз, горіхи, фету та заправку – і салат готовий!

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