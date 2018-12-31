Салат Олів'є на Новий рік 2019: рецепт смачного салату з фото

Смачний салат Олів'є є обов'язковою частиною страв на Новий рік. Дуже простий у приготуванні та нагадує про родинні свята. Зібрали найкращі рецепти салату Олів'є, які вам сподобаються!

Обирати страви для новорічного столу завжди непросто, адже потрібно враховувати вподобання усіх гостей. Однак салат Олів'є завжди залишається незмінним атрибутом Нового року. Підготували прості рецепти салатів традиційного Олів'є, а також без майонезу, з куркою замість ковбаси та з новими інгредієнтами.

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Рецепт класичного салату Олів'є

Рецепт класичного салату Олів'є

Інгредієнти для Олів'є:

Відварена морква - 2 шт.

Відварена картопля - 4 шт.

Зварені яйця - 4 шт.

Мариновані або солені огірки - 4 шт.

Зелень та спеції - за смаком

Варена ковбаса - 500 г

Консервований горошок - банка або пів

Майонез

Спосіб приготування:

Моркву, яйця, картоплю, ковбасу та огірки нарізати маленькими кубиками.

Додати горошок та спеції, а також майонез.

Змішати все разом та залишити у холодильнику на кілька годин.

Як приготувати домашній майонез / gastronom

Як приготувати домашній майонез:

Інгредієнти:

Яєчні жовтки - 2 шт.

Гірчиця або гірчичний порошок - пів столової ложки

спеції - за смаком

Оливкова або звичайна олія - 130 мл

Приготування:

З'єднати всі інгредієнти та збивати блендером до потрібної густини.

Рецепт вегетаріанського салату Олів'є без майонезу

Рецепт вегетаріанського салату Олів'є без майонезу / UA Modna

Інгредієнти для Олів'є без майонезу:

Огірки - 2 шт.

Кеш'ю або насіння соняшника - 1 стакан;

Консервований горошок - 1 банка

Зварена морква - 1 шт.

Стебло селери - 2 шт.

Авокадо - 2 шт.

Спосіб приготування:

Дрібно нарізати моркву, огірки та авокадо, додати горошок.

Приготувати соус: залити 1 склянку кеш'ю або насіння соняшника водою на годину. Потім збити у блендері насіння і додати води для консистенції сметани. Додати спецій та лимонний сік.

Змішати всі інгредієнти та додати соус замість майонезу.

Чим замінити майонез / Tochka.net

Чим можна замінити майонез в Олів'є:

Соус зі сметани, гірчиці та спецій Турецький йогурт Часниковий соус на основі йогурту Соус з йогурту та спецій Йогурт з лимонним соком, зеленню та олією Різновиди соусів на оливковій олії з добавками

Рецепт салату Олів'є з шинкою і ананасом

Рецепт салату Олів'є з шинкою і ананасом / Smachno.ua

Інгредієнти для Олів'є з шинкою і ананасом:

Шинка - 100 г

Курка - 200 г

Зварена картопля - 200 г

Зварена морква - 1 шт.

Ананас - 100 г

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Майонез - 100 г

Спеції - за смаком

Спосіб приготування:

Відварити курку у підсоленій воді, охолодити та дрібно нарізати.

Шинку, моркву, картоплю нарізати маленькими кубиками.

Очистити ананас та нарізати дрібно. Подрібнити цибулю та обдати окропом.

Змішати всі інгредієнти, додати спеції, майонез та перемішати.

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