Салат із хурми: осінній рецепт, що не забере багато часу

Приготуйте легку страву з сезонним смаколиком – хурмою! Таким салатом можна не лише похрумтіти, а й насититися. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома салат із хурми!

Платформа "Бережи себе" опублікувала актуальний рецепт на випадок, якщо вам захочеться спробувати хурму у небанальному поєднанні.

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Ми знаємо, як важко планувати своє життя з постійними вимкненнями то електроенергії, то води. Тому рекомендуємо страву, яка потребує мінімум зусиль і часу, але здивує поєднанням смаків. Сьогодні готуємо салат із хурмою, фетою та гранатом", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

250 г салату кейл (або будь-якої іншої зелені)

3 середніх хурми

¼ склянки зернят гранату

70 г фети

3 ст. л. улюблених горіхів або насіння

3 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. яблучного оцту

1 ч. л. діжонської гірчиці

1 ч. л. меду

сіль та перець до свого смаку

Рецепт:

У великій мисці обережно змішай зелень, порізану шматочками хурму, зернята гранату, фету та горіхи/насіння. В окремій посудині зроби заправку з оливкової олії, яблучного оцту, діжонської гірчиці, меду, а також солі та перцю. Дуже зручно для цього використовувати звичайну банку – просто додай туди всі складники заправки, закрий кришкою та добряче потруси. Наостанок полий заправкою салат і страва готова!

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