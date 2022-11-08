На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Салат із хурми: осінній рецепт, що не забере багато часу
-
- 43
Приготуйте легку страву з сезонним смаколиком – хурмою! Таким салатом можна не лише похрумтіти, а й насититися. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома салат із хурми!
Платформа "Бережи себе" опублікувала актуальний рецепт на випадок, якщо вам захочеться спробувати хурму у небанальному поєднанні.
І ще: Баклажан світ-чилі: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"
Ми знаємо, як важко планувати своє життя з постійними вимкненнями то електроенергії, то води. Тому рекомендуємо страву, яка потребує мінімум зусиль і часу, але здивує поєднанням смаків. Сьогодні готуємо салат із хурмою, фетою та гранатом", – йдеться в описі до рецепта.
Інгредієнти:
- 250 г салату кейл (або будь-якої іншої зелені)
- 3 середніх хурми
- ¼ склянки зернят гранату
- 70 г фети
- 3 ст. л. улюблених горіхів або насіння
- 3 ст. л. оливкової олії
- 2 ст. л. яблучного оцту
- 1 ч. л. діжонської гірчиці
- 1 ч. л. меду
- сіль та перець до свого смаку
Рецепт:
- У великій мисці обережно змішай зелень, порізану шматочками хурму, зернята гранату, фету та горіхи/насіння.
- В окремій посудині зроби заправку з оливкової олії, яблучного оцту, діжонської гірчиці, меду, а також солі та перцю.
- Дуже зручно для цього використовувати звичайну банку – просто додай туди всі складники заправки, закрий кришкою та добряче потруси.
- Наостанок полий заправкою салат і страва готова!
До теми: Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви
- 08 листопада
-
20:34Порція енергії та натхнення: у Львові виступить НАОНІ оркестра
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
18:299 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:32Салат із хурми: осінній рецепт, що не забере багато часу
-
16:31Гордій Старух презентував щемливу версію псальма "Голуби", яка неймовірно актуальна нині
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:29Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора
-
14:28Погода в Україні 9 листопада: синоптик розповіла, які погодні зміни відбудуться
-
13:31Як утеплити будинок без обігрівача: прості поради експертів
-
12:24Ідеально для сексу: KADNAY презентували нову романтично-пристрасну пісню "Станемо тишею"
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:27Львів'ян запрошують на найзатишніший концерт осені, збиратимуть кошти для Ромчика Олексіва
-
09:35Володимир Ярославський показав, як правильно запекти рибу у фользі
-
08:35Що треба зробити з автомобілем перед похолоданням: 4 лайфхаки для водіїв
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 07 листопада
-
20:30Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом пирога зі сливами
-
19:248 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
17:27Популярний попрок гурт MBreeze вперше презентує свою нову програму у Львові
-
16:30Погода в Україні 8 листопада: коли буде перше відчутне похолодання
-
15:30Залізна крамниця: Укрзалізниця відкрила перший магазин своїх офіційних сувенірів
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
13:30Україно-канадський дует Balaklava Blues презентує другий студійний альбом LET ME OUT
-
12:28Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясний лаваш: рецепт від шеф-кухаря за хвилину
- 08 листопада
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
15:29Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 07 листопада
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото
-
16:53"Без сліз не можна ходити": Олена про життя Маріуполя в окупації
-
10:54У яких областях відключатимуть світло 6 листопада: перелік від Укренерго
- 05 листопада
-
17:56"Мама не зна, де татусь гуляв": Jerry Heil переспівала пікантний хіт Сема Сміта
-
12:56Перші вихідні листопада стануть особливими для цих 5 знаків Зодіаку
- 04 листопада
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
- 03 листопада
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 02 листопада
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
- 01 листопада
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
-
15:51"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій
-
11:21Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 31 жовтня
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії