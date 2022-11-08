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Салат із хурми: осінній рецепт, що не забере багато часу

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Салат із хурми: осінній рецепт, що не забере багато часу - фото 1

Приготуйте легку страву з сезонним смаколиком – хурмою! Таким салатом можна не лише похрумтіти, а й насититися. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома салат із хурми!

Платформа "Бережи себе" опублікувала актуальний рецепт на випадок, якщо вам захочеться спробувати хурму у небанальному поєднанні.

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Ми знаємо, як важко планувати своє життя з постійними вимкненнями то електроенергії, то води. Тому рекомендуємо страву, яка потребує мінімум зусиль і часу, але здивує поєднанням смаків. Сьогодні готуємо салат із хурмою, фетою та гранатом", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

  • 250 г салату кейл (або будь-якої іншої зелені)
  • 3 середніх хурми
  • ¼ склянки зернят гранату
  • 70 г фети
  • 3 ст. л. улюблених горіхів або насіння
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці
  • 1 ч. л. меду
  • сіль та перець до свого смаку

Рецепт:

  1. У великій мисці обережно змішай зелень, порізану шматочками хурму, зернята гранату, фету та горіхи/насіння.
  2. В окремій посудині зроби заправку з оливкової олії, яблучного оцту, діжонської гірчиці, меду, а також солі та перцю.
  3. Дуже зручно для цього використовувати звичайну банку – просто додай туди всі складники заправки, закрий кришкою та добряче потруси.
  4. Наостанок полий заправкою салат і страва готова!
Салат із хурми: осінній рецепт, що не забере багато часу - фото 515422

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