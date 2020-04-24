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Саакашвілі сконфузився з прапором України: відео

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Міхеіл Саакашвілі - фото 1
Міхеіл Саакашвілі

На піджаку ексгубернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі український державний прапор був приколотий в перевернутому вигляді.

Кандидат на пост віцепрем'єра з реформ у Кабміні Міхеіл Саакашвілі прийшов на зустріч з фракцією Слуга народу, приколовши до піджака значок з українським прапором у перевернутому вигляді.

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Ролик з'явився в Facebook 4 каналу. На кадрах видно, що смужки прапора України на значку політика розміщені у зворотній послідовності – зверху жовта смужка, а знизу – синя.

При цьому на фотографіях з депутатами від фракції, які Саакашвілі розмістив на своїй сторінці в Facebook пізніше, значок уже в правильному положенні. Нагадаємо, напередодні Міхеіл Саакашвілі заявив про пропозицію президента Володимира Зеленського стати парламентером з МВФ.

Саакашвілі сконфузився з прапором України: відео - фото 400008

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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