Рюші-гусениці та декольте до пупка: найгірші образи Оскара

Щорічно на врученні Оскара зірки змагаються в ефектності своїх образів, однак, не кожному вдається захопити серця аудиторії. Обрали найгірші образи 92-ої церемонії вручення нагород премії Оскар.

Американська акторка Крістен Віг вибрала червону сукню від Valentino, але вражаючим образ виявився хіба у негативному значенні. Рюші перетворили зірку на величезну отруйну гусінь чи багатоніжку, що скоріше викликає відразу, а не захоплення.

Kristen Wiig / gettyimages

Акторка Кейтлін Девер вибрала вишневу сукню від Louis Vuitton, але люксовий бренд її не врятував. Девер мала скоріше вигляд випускниці через певну "штучність" образу.

Kaitlyn Dever / gettyimages

Співачка Аврора вирішила бути оригінальною і вбралася у білий одяг, що одночасно нагадував кімоно і спортивний костюм. Хоча такий образ непогано показав би себе на вечірці в Берліні, його доречність на церемонії викликає сумніви.

Aurora / gettyimages

Акторка і лауреатка Оскару Олівія Колман обрала чорний оксамит і трохи запізнилася щодо світових тенденцій моди.

Olivia Colman / gettyimages

Модель і танцівниця Блек Чайна прийшла у, напевно, найбільш епатажному вбранні. Хоча їй і вдалося зробити вдалий акцент на татуюванні на стегні та щиколотці, справжнє фіаско сталося з бюстом зірки.

Blac Chyna / gettyimages

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