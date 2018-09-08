Рятувальники зробили важливе попередження для українців

У ДСНС попередили про погіршення погодних умов та пожежну небезпеку у кількох областях країни

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про різку зміну погоди у частині України.

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"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 8 вересня у центральних, південних та Донецькій областях місцями сильні дощі, грози; у Приазов'ї та східній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с", – наголосили рятувальники.

Окрім цього, у період з 8 по 10 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки залишиться у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Києві небезпека пожеж найвищого класу утримається 8-9 вересня.

В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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