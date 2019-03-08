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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Рятувальники зробили попередження для українців

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Негода в горах України - фото 1
Негода в горах України

У ДСНС повідомили про наслідки значного потепління у більшості областей Україні. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію на водоймах та у горах країни, яка змінилась після підняття температури повітря та опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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"8-9 березня, внаслідок дощів та танення снігу в горах, на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води (над рівнями на 8 год 7 березня) на 0,5-1,5 м в межах корінних берегів, в нижній течії Боржави до 2,0 м з виходом води на заплаву", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 8-10 березня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей оголошено третій рівень небезпеки сходження лавин, тому мандрівникам краще утриматись від походів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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