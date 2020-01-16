Рятувальники попереджають киян про негоду

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов на Київщині, а також порадили, як поводитись у такій ситуації. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 16 січня у Київській області очікується погіршення видимості на дорогах через зміну погодних умов.

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Увага! Попередження про погіршення погодних умов по м. Києву та Київській області: вранці 16 січня туман, видимість 200-500 м ( І рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.

Попередження про туман

Правила керування у тумані:

Зменшити швидкість руху;

За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

Уникати різких маневрів на дорозі.

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