Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020

Рятувальники попереджають киян про негоду

  • 19
Попередження про туман - фото 1
Попередження про туман

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов на Київщині, а також порадили, як поводитись у такій ситуації. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 16 січня у Київській області очікується погіршення видимості на дорогах через зміну погодних умов.

І ще: Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше

Увага! Попередження про погіршення погодних умов по м. Києву та Київській області: вранці 16 січня туман, видимість 200-500 м ( І рівень небезпечності, жовтий), йдеться у повідомленні.

Попередження про туман - фото 379974
Попередження про туман

Правила керування у тумані:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • При зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
  • 13 cічня, 12:14
  • 768
ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
  • 13 cічня, 14:00
  • 1630
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2019068
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна