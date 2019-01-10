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Рятувальники попередили українців про негоду

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС розповіли про погіршення погоди в Україні. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про ускладнення погодних умов майже по всій країні.

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"За даними УкрГідрометцентру, 10 січня у південних, вдень і в східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 10 січня у Карпатах втримається помірна небезпека лавин 2 рівня. 11 січня, у п'ятницю, повсюди, крім заходу та півночі, пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, на сході та у центрі країни очікується мокрий сніг з дощем та ожеледиця, а на півдні дощитиме.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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