Рятувальники попередили українців про негоду

У ДСНС розповіли про погіршення погоди в Україні. Бережіть себе!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про ускладнення погодних умов майже по всій країні.

І ще: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

"За даними УкрГідрометцентру, 10 січня у південних, вдень і в східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 10 січня у Карпатах втримається помірна небезпека лавин 2 рівня. 11 січня, у п'ятницю, повсюди, крім заходу та півночі, пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, на сході та у центрі країни очікується мокрий сніг з дощем та ожеледиця, а на півдні дощитиме.

Актуально: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам