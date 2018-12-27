Рятувальники попередили про погіршення погоди

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов майже по всій країні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погоди та його наслідки.

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"За даними УкрГідрометцентру, 27 грудня в Україні часом сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура у середу вночі -4-10, вночі 0-6 морозу, вдень на півдні та заході з поширенням на більшу частину території країни підвищення від 3 морозу до 3 тепла", – зазначають у повідомленні.

Також вранці та вночі очікується посилення вітру до 15-20 м/с, а також ожеледиця на дорогах. Негода вплине на став доріг та роботу комунальних служб, тому водіям та пішоходам варто бути обачними на вулицях.

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