Прогноз погоди 27 грудня в Україні

Погода на сьогодні 27 грудня в Україні

27 грудня в Україні продовжить сніжити, а температура повітря у кількох областях підійметься до плюсових позначок.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, погода 27 грудня, у четвер, опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем очікуються на заході, півдні та Харківщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Середня температура вдень складе -1+2, найхолодніше буде на сході – до -2 вдень, а найтепліше на заході – до +2+3

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У Києві 27 грудня вночі сніжитиме, а вдень не прогнозується істотних опадів. Температура втримається на рівні -1+1.

Прогноз погоди у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне 0+2

Луцьк +1+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон 0+2

Полтава 0-2

Суми -1-3

Харків 0-2

Дніпро 0-2

Запоріжжя -1+1

Донецьк 0-2

Луганськ 0-2

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