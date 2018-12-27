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Прогноз погоди 27 грудня в Україні

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Погода на сьогодні 27 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 27 грудня в Україні

27 грудня в Україні продовжить сніжити, а температура повітря у кількох областях підійметься до плюсових позначок.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, погода 27 грудня, у четвер, опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем очікуються на заході, півдні та Харківщині, Донеччині, Луганщині та Запоріжжі. Середня температура вдень складе -1+2, найхолодніше буде на сході – до -2 вдень, а найтепліше на заході – до +2+3

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У Києві 27 грудня вночі сніжитиме, а вдень не прогнозується істотних опадів. Температура втримається на рівні -1+1.

Прогноз погоди у містах України:

Прогноз погоди 27 грудня в Україні - фото 297740
  • Ужгород +2+4
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне 0+2
  • Луцьк +1+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон 0+2
  • Полтава 0-2
  • Суми -1-3
  • Харків 0-2
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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