Рятувальники попередили про негоду в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов та їх наслідки у гірських районах країни. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли, що 16-17 березня в країні очікується значна зміна погоди.

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"За даними УкрГідрометцентру, протягом доби 16 березня та вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень 16 березня у західних областях місцями 25-28 м/с; У Києві та Київській області вдень 16 березня та вночі 17 березня пориви вітру 15-20 м/с; Вночі 16 березня на Закарпатті та в Карпатах значні опади (дощ та мокрий сніг)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через хуртовини, опади і майбутню відлигу у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у період з 16 по 18 березня втримається небезпека сходження лавин третього рівня. Бережіть себе!

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