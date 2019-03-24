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Рятувальники попередили про лавини в Карпатах

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Раніше в горах Карпати за добу зійшло три лавини - фото 1
Раніше в горах Карпати за добу зійшло три лавини / Politeka

Сьогодні в Україні пройдуть слабкі дощі, які чергуватимуться з мінливою хмарністю. Лавини очікуються через підвищення денної температури.

У Карпатах в неділю, 24 березня, через прогрів повітря зберігається значна сніголавинна небезпека.

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"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з денним прогрівом повітря, 24 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Раніше в горах Карпати за добу зійшло три лавини. Як повідомлялося, сьогодні в Україні, крім південної частини, невеликий дощ, на півночі Лівобережжя з мокрим снігом; на решті території без опадів.

Лавини очікуються через підвищення денної температури - фото 316446
Лавини очікуються через підвищення денної температури

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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